ROY, Madeleine

(née St-Laurent)



À Laval, le mardi 22 mai, à l'âge de 85 ans, est décédée Madeleine Roy St-Laurent, épouse de feu Guy Roy.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyn (Claudine), Lyne (André), Johanne (Serge), Andrée (Pierre), Stéphane et Sylvain (Steven), plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère, ses beaux-frères, belles-soeurs et plusieurs neveux et nièces. Elle laisse aussi dans le deuil la famille de feu Rolland Martin avec qui elle a partagé plusieurs années.La famille recevra les condoléances le dimanche 3 juin à partir de 10h au complexe funéraireUne cérémonie aura lieu au même endroit à 15h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.