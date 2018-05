CHARBONNEAU, Gaston R.



Après une vie remplie de créations, de beaux vêtements et de beaux soupers, Gaston Charbonneau est décédé à Granby le 3 mai 2018, à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants, Lyne, Francois et Nathalie, ses petits-enfants, Michael, Bianca, Élodie et Jonathan, son arrière-petit-fils Milan, son frère et ses soeurs: Jeannine, Colette et feu Jean-Guy ainsi que plusieurs parents et amis.Tel que demandé expressément dans ses dernières volontés, il ne sera pas exposé.Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation Au Diapason : don en ligne : www.audiapason.org