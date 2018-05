7 pistes cyclables à essayer

Il y a plusieurs avantages à rouler sur les pistes cyclables. Nous n’avons pas à nous préoccuper continuellement des autos. Il est plus facile de se retrouver avec les balises ou une carte souvent disponible dans internet. C’est sans compter les haltes aménagées ici et là le long du parcours.

Voici donc des pistes, certaines réputées et d’autres moins connues, où il fait bon rouler et s’arrêter pour se détendre.

La piste des Berges

Photo courtoisie, Alain Demers

Entre Verdun et Dorval, la piste longe le fleuve jusqu’au lac Saint-Louis sur presque 20 kilomètres, en traversant plusieurs parcs où l’on peut faire une halte. C’est la plus belle à Montréal, surtout du côté de Lachine et de LaSalle jusqu’au parc des Rapides.

► Le meilleur accès : l’extrémité ouest du canal de Lachine. Stationnement aux alentours.

► www.mtl.org

Le parc national des Îles-de-Boucherville

Photo courtoisie

Après avoir pris un bac à câble sur l’île Sainte-Marguerite, on pédale entre champs et boisés sur des îles inaccessibles aux autos. Circuit : 21 kilomètres. Petites aires de pique-nique discrètes. Sites de camping pour cyclistes sur l’île Grosbois.

► Frais d’accès : 8,60 $ par adulte, gratuit pour les enfants. Navettes fluviales : à partir de Montréal (Promenade Bellerive), de Longueuil (Promenade René-Lévesque) et Boucherville (quai municipal).

► www.sepaq.com

Le P’tit Train du Nord

Le fameux parc linéaire qui relie Bois-des-Filion à Mont-Laurier sur plus de 230 kilomètres traverse villes et villages, tout en passant par des paysages bucoliques et des gares restaurées. On peut le parcourir pendant quelques jours, en logeant dans l’un des 60 gîtes classifiés Bienvenue cycliste !

► Service de transport de vélo à partir de Saint-Jérôme (km 0), pour un trajet du nord vers le sud. Transport de bagages aussi offert.

► www.laurentides.com

L’Estriade et son réseau

Photo courtoisie

Entre Granby et Waterloo, l’Estriade traverse champs, marais et boisés. Bien aménagée, elle est dotée d’une borne à chaque kilomètre et de plusieurs haltes. À cette piste de 21 kilomètres de long, se sont greffées cinq autres pistes au fil des années, dont l’une au parc national de la Yamaska.

► Longueur du circuit : 56 kilomètres. Le meilleur point de départ : Granby.

► www.estriade.net

La Véloroute des bleuets

Photo courtoisie, Véloroute des bleuets

Le tour du lac Saint-Jean sur deux roues, c’est un trajet de 256 kilomètres à déguster par petites bouchées. On pourrait s’en tenir aux pistes cyclables constituant près de la moitié du parcours. Plusieurs plages agrémentent le périple, particulièrement à l’est.

► Hôtels, motels et camping près du lac et des plages. Service de transport de bagages.

► www.veloroute-bleuets.qc.ca

Le Corridor du Littoral

Photo courtoisie, M. Lamarre-Vélo Québec

De l’est du pont de Québec, ce tronçon de la Route verte se rend jusqu’à la spectaculaire chute Montmorency, en grande partie le long du Saint-Laurent. Le trajet passe par la Promenade Samuel-De Champlain, le Domaine de Maizerets et la baie de Beauport. Longueur : 25 km.

► Autre option : faire une boucle, en empruntant le tronçon longeant le Vieux-Québec et en se rendant à Lévis par le pont de Québec ou le traversier. On rejoint ainsi la piste du Parcours des Anses, d’où on a un point de vue remarquable sur la ville de Québec.

► www.quebecregion.com

Le Petit Témis

Photo courtoisie, Jean-Guy lavoie

D’une longueur de 134 kilomètres, ce parc linéaire va de Rivière-du-Loup à Edmundston au Nouveau-Brunswick, entre forêt et villages. La piste longe aussi le lac Témiscouata, nous faisant rouler sur de pittoresques passerelles de bois. Carte disponible pour téléphone avec l’application Ondago.

► Le point de départ idéal : Témiscouata-sur-le-Lac. Auberge, motel, camping et chalets.

► www.BasSaintLaurent.ca