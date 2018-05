VAILLANCOURT, Yolande



C'est avec regret que la famille de Yolande Vaillancourt, annonce son décès, survenu le 19 mai 2018, au CHSLD Vigi Pierrefonds.Yolande laisse dans le deuil ses fils Ronald Haber (Chantal) et Philippe Haber (Betty); ses petits-enfants Christopher (Sabrina), Frederic, Alexandre (Amanda), Justin (Katrine), Valerie, Brandon, Melissa et Steven (Emmanuelle); ses arrière-petits-enfants Jacob, Xavier et Savannah.Yolande restera à jamais dans le coeur de ses fils Ronald et Philippe, des membres de sa famille et de plusieurs amis.La famille recevra les condoléances à l'église St-Laurent, 805 Sainte-Croix, Saint-Laurent (Qc) H4L 3X6, le samedi 2 juin 2018 dès 11h30, suivi par la célébration de sa vie, au même endroit, à 13h.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire au Centre de recherche et d'étude sur le vieillissement de l'Université McGill (aging.mcgill.ca) seraient grandement appréciés.VOLUNTASVoluntas.ca 514-695-7979