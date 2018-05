ST-ONGE, Roger



Le 23 mai 2018 est décédé Monsieur Roger St-Onge, au CSSS René Lévesque de Longueuil.Il laisse dans le deuil ses fils Yves (Louise), Serge (Louise) et Sylvain (Isabelle), ses petits-enfants Annie, Éric, Linda, Rébecca et Justine, ses arrière-petits-enfants Maxime, Raphael, Charlotte, Camille, Zack, Xavier et Jacob ainsi que tous ses neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 2 juin 2018 de 14h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.Nous tenons à faire un remerciement spécial aux employés du CSSS René Lévesque pour leurs professionnalisme et pour tous les soins prodigués (unité de vie Chevalier 3B).