CYR, Jean-Maurice Jr



À Montréal, à son domicile, entouré de sa famille, le 24 mai 2018, à la veille de ses 75 ans, est décédé M. Jean-Maurice Jr Cyr, (pompier retraité de la Ville de Montréal), fils de feu Stella Giroux et de feu Jean-Maurice Sr Cyr.Ce grand homme laisse dans le deuil son épouse Mme Cécile Auclair, ses enfants Benoit (Nathalie), Michel (Linda), Jean-Marc (Marie-Lou), Caroline (Gamil) et Carine, ses petits-enfants Guillaume, Olivier, Nicolas, Jérémie, Alexi, Océane et Florence, son frère Gilles (Yvette), autres parents et ses amis.Ses funérailles seront célébrées en l'église Notre-Dame-du-Rosaire (7701 St-Hubert, Montréal), samedi le 2 juin à 11 heures.