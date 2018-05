ST-GERMAIN, Guy



À Verdun, le 23 mai 2018, est décédé M. Guy St-Germain, époux de Mme Lucille St-Pierre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Carmen), Johanne (Jean) et Louise (André), ses petits-enfants Maryse, Caroline, Mélissa, Claudia, Francis, Benjamin, Rachel, Laurent et Maxime, ses cinq arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille souhaite offrir des remerciements particuliers aux soins palliatifs à domicile de l'hôpital de Verdun ainsi qu'aux infirmières du 3e Sud.La famille recevra les condoléances le samedi 2 juin de 13h à 16h et de 18h à 21h à laLAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISEVERDUN, QC H4G 2M4stationnement et rampe d'accès disponibles