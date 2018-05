SOLOMON, Denise



À Montréal, le lundi 21 mai 2018 est décédée, à l'âge de 68 ans, Denise Solomon.Elle laisse dans le deuil ses frères Camille et Lomer (Carole) et sa soeur Gisèle (Alain) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 2 juin 2018 de 15h30 à 16h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h30.