LACROIX VÉRONNEAU, Lucille



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Lucille Véronneau, épouse de feu Marcel Lacroix, survenu le 20 mai 2018 au Pavillon Camille Lefebvre de Lachine à l'âge de 88 ans.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Robert (Navini) et Serge, ses petits-enfants et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 juin à 10h00 à la:2125, NOTRE-DAMELACHINE H8S 2G5et les funérailles suivront à la chapelle de la résidence à 11h00.