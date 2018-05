Avez-vous fait votre choix?

Vous êtes plusieurs à me demander ma prédiction pour la finale de la Coupe Stanley. Je suis bien embêté de vous donner une réponse franche. Je n’ose plus me prononcer contre les Golden Knights de Vegas. Quant aux Capitals de Washington, je m’attendais à ce qu’ils flanchent en cours de route, mais ils ont tenu le coup.

Les deux équipes étaient négligées par les parieurs au début des séries. On disait des Golden Knights que leur balloune se dégonflerait. Ils ont balayé les Kings en quatre matchs avant d’éliminer les Sharks en six rencontres et de liquider les Jets en cinq matchs. Ils montrent une fiche de 12-3.

C’est un dossier digne du Canadien des belles années.

Les Capitals sur l’adrénaline

Le parcours a été plus tortueux pour les Capitals. Après les avoir vus perdre sur leur patinoire les deux premiers matchs de la série de premier tour qui les opposait aux Blue Jackets de Columbus, on a dit qu’ils trébucheraient une fois de plus. Ils ont répliqué avec une salve de quatre victoires consécutives.

Bye-bye, les Blue Jackets !

On avait hâte de voir comment ils s’en tireraient ensuite contre Sidney Crosby et les Penguins, leurs tombeurs des deux années précédentes. Crosby et sa bande n’ont été en avance qu’après le premier match. Les champions en titre de la coupe Stanley sont tombés en six rencontres.

Lorsque le Lightning a remonté les Capitals après avoir échappé les deux premiers matchs de la finale de l’Est dans leur château fort, on a répété que les carottes étaient vraiment cuites cette fois pour les Capitals. Erreur encore une fois ! Les Capitals ont découpé le Lightning en rondelles lors des sixième et septième rencontres.

Bon été, le Lightning !

Avec 19 matchs au compteur, on pourrait dire que les Capitals sont fatigués, mais ils ne ressentent pas de surmenage pour le moment. Ils roulent sur l’adrénaline.

Fleury, un modèle

Dans 48 heures, donc, deux des figures dominantes des séries, Marc-André Fleury et Alex Ovechkin, s’affronteront dans une lutte sans merci. Je dis deux, mais Evgeny Kuznetsov pour les Capitals et Jonathan Marchessault pour les Golden Knights connaissent aussi des séries du tonnerre.

Il y a d’autres joueurs qui s’affirment également dans les deux camps, mais Fleury et Ovechkin sont davantage sous les feux de la rampe en raison de leur grande célébrité.

À pareille date l’an dernier, Fleury observait ses anciens coéquipiers des Penguins se diriger vers une deuxième conquête d’affilée de la coupe.

Je l’avais croisé au Centre Canadian Tire, à Ottawa, alors que les Penguins venaient de créer l’égalité 2-2 en finale de l’Est contre les Sénateurs. Il avait été remplacé par Matt Murray durant le troisième match après avoir accordé cinq buts sur neuf tirs.

Il avait été devant le filet pour les neuf premières victoires des siens dans les séries, mais ce fut son chant du cygne avec les Penguins. Il s’était arrêté pour me serrer la main, mais sans sourire. Il était profondément blessé. Mais en joueur d’équipe qu’il est, il a ravalé sa frustration.

Pour peu que je le connaisse, j’ai la conviction qu’il n’en veut à personne chez les Penguins. Ne vous attendez pas à ce qu’il crie vengeance s’il soulève la coupe pour la quatrième fois à la fin de la finale.

La mission d’Ovechkin

Ovechkin, quant à lui, est en mission. Il a toujours eu le cœur à l’ouvrage, mais il est présentement animé par une passion dévorante. Cette coupe, il la veut plus que jamais il en aurait voulu autrefois. Il veut être le premier capitaine russe à la recevoir des mains de Gary Bettman.

Les affirmations disant qu’il n’est pas un gagnant semblent l’avoir atteint. Il veut les faire taire une fois pour toutes.

Mais c’est injuste quand on y pense. Marcel Dionne, Adam Oates, Dale Hawerchuk, Jean Ratelle, Rod Gilbert, Gilbert Perreault, Pierre Turgeon et Tony Esposito chez les gardiens ont été élus, comme il se devait, au Panthéon du hockey sans qu’ils aient gagné la coupe.

Parle, parle, jase, jase, le moment est venu de me lancer à l’eau. Les Golden Knights vont gagner.

Pourquoi ?

Sais pas.

En combien de matchs ?

On passe à un autre appel !

Jamais trop tard pour bien faire

Huit joueurs ont franchi le cap des 1000 points en saison régulière avant de remporter la coupe Stanley. Alex Ovechkin pourrait devenir le neuvième sur cette liste. Il en totalise actuellement 1122, dont 607 buts.

Les huit premiers sont tous membres du Panthéon du hockey. Deux d’entre eux ont mis la main sur la coupe à leur tout dernier match dans la LNH. Ce sont Raymond Bourque (1579 points), qui avait gagné avec l’Avalanche du Colorado en 2001, et Lanny McDonald (1006 points), qui avait soulevé la coupe en 1989 au Forum avec les Flames de Calgary.

Les autres sont Steve Yzerman (1340) avec les Red Wings de Detroit en 1997 ; Dave Andreychuk (1320 points) avec le Lightning de Tampa Bay en 2004 ; Luc Robitaille (1288 points) avec les Red Wings en 2002 ; Denis Savard (1192 points) avec le Canadien en 1993 ; Teemu Selanne (1135 points) avec les Ducks d’Anaheim en 2007 ; et Brett Hull (1045 points) avec les Stars de Dallas en 1999.

Joe Thornton, avec 1427 points, et Patrick Marleau, avec 1129 points, sont deux autres joueurs actifs comptant plus de 1000 points en quête d’une première conquête de la coupe.

Fleury sera-t-il le 11e ?

Marc-André Fleury pourrait pour sa part devenir le 11e gardien à revendiquer quatre coupes Stanley ou plus, lui qui l’a gagnée avec les Penguins en 2009, 2016 et 2017.

Jacques Plante et Ken Dryden dominent avec six championnats chacun, tous avec le Canadien.

Walter « Turk » Broda a aidé les Maple Leafs de Toronto à remporter cinq coupes, tout comme Grant Fuhr avec les Oilers d’Edmonton.

Six gardiens totalisent quatre conquêtes chacun, soit Clint Benedict (trois avec les Sénateurs d’Ottawa et une avec les Maroons de Montréal) ; Terry Sawchuk (trois avec Detroit et une avec Toronto) ;

Johnny Bower (toutes avec les Leafs) ; Lorne Worsley (les quatre avec le Canadien) ; Billy Smith (quatre d’affilée avec les Islanders) ; et Patrick Roy (deux avec le Canadien et deux avec l’Avalanche).