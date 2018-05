Therrien, Conrad



Conrad Therrien est décédé paisiblement, entouré de ses proches, le 18 mai, à l'âge de 66 ans.Veuf d'Anne Bourret, partie aussi trop tôt, il laisse dans le deuil ses enfants: Geneviève (Guillaume), Julien (Josiane) et Alexis (Jennifer) et ses petits-enfants: Théodore, Dagobert, Philémon, Christophe, Eliott, Emma, Victor, Florence, Barthélemy et Jérémy.Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs Therrien: Monique, Gaétan (Jeannette), Yvon (Monique), Lorraine et Ronald, ses neveux et nièces, sa belle-famille Bourret, la mère de ses enfants Suzanne, ainsi que sa complice Jocelyne Caron.De plus, homme impliqué, communicatif, artiste et sportif, il laisse dans le deuil ses nombreux amis, ses acolytes du Centre d'Art, ses partenaires de tennis, ses compagnons de poker et la communauté culturelle du Vieux-Terrebonne. Il aurait voulu que l'on garde le souvenir d'un homme positif, avec une vision colorée de la vie.Un merci spécial à l'équipe médicale qui a su le suivre dans son courage inépuisable.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don que la famille, inscrite sous le nom de l'équipe Papouille, remettra au Relais pour la vie le 16 juin, en l'honneur de Conrad.La famille vous accueillera le samedi 2 juin, de 11h à 16h, à la: