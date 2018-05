TROTTIER (AUBÉ), Bernadette



Le 10 mai 2018, à Rosemère, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Bernadette Trottier, épouse de feu Jean-Marie Aubé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne, Marc-André, Jean-Marie Jr et Hélène, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Alexandre et Marc, sa belle-soeur Cécile Legault, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 2 juin 2018 à 11h à l'église de St-Sauveur, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille sera présente à l'église à compter de 10h30 pour recevoir les condoléances.