ARCHAMBAULT, Michel



Au CISSS des Laurentides, le 23 mai 2018, est décédé à l'âge de 67 ans, M. Michel Archambault, conjoint de Mme Suzanne Bédard, demeurant à Mont-Tremblant, autrefois de Saint-Hyacinthe.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses soeurs et son frère: Sylvie (Claude Allard), Céline (feu Guy Flibotte) et Pierre (Maryse Guillemette) ainsi que tous ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bédard, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 31 mai de 14h00 à 18h30 à la:1115, GIROUARD OUESTSAINT-HYACINTHEwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole sera célébrée au salon le jour même à 18h30.