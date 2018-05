PERREAULT, Jacques



Le 24 mai 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Jacques Perreault, époux de Mme Lise Petitpas.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Sophie, son beau-fils Sylvain Barrette (Annie), ses petits-enfants Vincent, Victoria, Catherine et Alexandre, ses arrière-petits-fils William et Emile, ses frères et soeurs Jean-Claude (Nicole), Louise (Louis), Christine, Guy (Francine) et Suzanne (Jean-Louis), ses beaux-frères Richard (Diane) et Yves (Gaétan), ses précieux amis Micheline Audet et Jacques Guay ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 11 juin 2018 de 13h à 17h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC, J3Y 8Z4www.dignitequebec.com