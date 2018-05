BRUNET LANTHIER, Marise



Au Centre d'hébergement de St-Rémi, le 23 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Marise Brunet, autrefois de St-Constant, épouse de feu Émile Lanthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louis (France), Lise (Marc), Diane (Michel) et Yvon (Chantal), ses petits-enfants Alexandra, Simon (Bianca), Isabelle (Gino), Sébastien (Marie-Josée), Jonathan (Caroline) et Alexandre, ses arrière-petits-enfants Maêva, Colin, Emma, Antoine, Lukas, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Elle a été confiée au:ST-CONSTANT, QCTél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le mercredi 30 mai de 13h à 17h et de 18h à 20h. Une célébration d'adieu aura lieu à 20h en la chapelle du salon.