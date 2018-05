Courses à la chefferie : l’ambition et la fausse vertu

Au cours de 2 prochaines fins de semaine, les principaux partis politiques québécois vont tenir leur dernier congrès avant les élections du 1er octobre. Alors que tout indique qu’au moins 2 partis vont changer de chef après le scrutin, c’est la période idéale pour les ambitieux de commencer à rallier des appuis.

C’est bien connu, quand un parti fait piètre figure lors d’une élection, il montre rapidement la porte à son chef, à moins que celui-ci ne la prenne de lui-même dans les instants qui suivent la défaite.

Au sein du PLQ et du PQ, on sent déjà que certains élus affutent leurs couteaux en prévision d’une course à la chefferie qui commencerait au cours de l’automne.

Au PQ

Au Parti québécois, qui tient son conseil national cette fin de semaine à Drummondville, Véronique Hivon est clairement la favorite de Jean-François Lisée. On sent que le chef préfère choisir sa succession plutôt que de voir son parti passer aux mains de l’un de ses détracteurs.

Mais en coulisses, on voit plusieurs ambitieux se positionner en prévision d’une course à la chefferie qui semble de plus en plus probable. D’une part, Jean-Martin Aussant a fait un retour largement médiatisé dans le giron péquiste. D’autre part, on continue de surveiller les faits et gestes de Pascal Bérubé. Discipliné, fidèle, mais ambitieux, le député de Matane-Matapédia pourrait bien décider de faire le plein d’appuis au cours des prochains mois et de sauter dans la course à la succession de Lisée.

Sans surprise, la candidature de Pierre Karl Péladeau est également sur toutes les lèvres. L’ex-chef du PQ s’active vigoureusement sur Twitter et demeure bien engagé dans les débats politiques. Même si le PQ renonce à le voir se porter candidat, tout le monde prévoit son retour, tel un sauveur, au lendemain d’une défaite du parti.

En observant attentivement les différents candidats pendant le conseil national, on ne peut s’empêcher de cibler également plusieurs autres élus ou aspirants députés qui ont le potentiel de sauter dans une course qui s’annonce cruciale pour la survie du parti.

Au PLQ

Du côté du Parti libéral du Québec, on perçoit des mouvements de troupes sous la surface depuis plusieurs semaines. Les ambitieux ne se cachent même pas et Philippe Couillard a déjà senti le besoin de défendre sa position de leader dans son organisation en expliquant l’importance de s’entourer de personnalités fortes.

Ceux qui voyaient en Gaétan Barrette un successeur éventuel de Philippe Couillard ont déchanté pendant la dernière année. Le bouillant ministre de la Santé n’est pas assez populaire pour aspirer à mener le PLQ vers le pouvoir dans le futur et c’est bien cela qu’on cherche quand on nomme un nouveau chef.

L’arrivée d’Alexandre Taillefer comme président de campagne est venue changer la donne chez les libéraux. L’homme d’affaires montréalais ne cache pas ses ambitions et la réaction de Pierre Moreau à son arrivée en politique démontre qu’il représente une réelle menace aux yeux de plusieurs chefs en attente.

Taillefer représente le renouveau du PLQ, un renouveau dont le parti a grandement besoin, mais l’engouement qu’il suscite est un camouflet pour les libéraux de longue date qui ont toujours respecté la hiérarchie. L’ambitieuse Marwah Rizqy ne se cache pas non plus de vouloir gravir les échelons. À peine nommée candidate, elle avoue déjà convoiter le poste de ministre des Finances (juste ça). Ce n’est certainement pas le bout de ses rêves.

Les médias rapportent également des rumeurs d’ambition du côté de Dominique Anglade. Celle-ci dément fermement, mais en ces choses, il y a rarement fumée sans feu et les médias l’auront à l’œil pendant le conseil général qui se déroulera à Montréal en fin de semaine prochaine. Voyant tous ces jeunes loups commencer à tourner autour de lui, Philippe Couillard commence probablement à se demander s’il a vraiment bien fait de s’entourer de leaders forts...

À la CAQ

Pour le moment, la Coalition avenir Québec, qui tient également son congrès national en fin de semaine, mène dans les sondages. Nombreux sont ceux qui ont envie de pavoiser, mais l’histoire récente et l’actualité politique s’assurent de prêcher la prudence en matière de prévisions électorales hâtives.

Parions que les apparatchiks de la CAQ transmettent religieusement à leurs candidats et militants les nouvelles rapportant la fulgurante dégringolade de Doug Ford dans l’élection qui se déroule en ce moment en Ontario.

Si les sondages devaient changer, on peut prévoir qu’au minimum Eric Caire, François Bonnardel, Youri Chassin et François Paradis seront des candidats au leadership. La bonne lancée sur laquelle se trouve la CAQ n’incite pas les ambitieux à se manifester, mais si le parti s’effondre comme celui de Ford ou de Mulcair, le ciel de François Legault aura vite fait de s’assombrir.