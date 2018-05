Des restos uniques en Floride

The Daily Poutine Gourmet Frites (Orlando)

Photo Marie Poupart

Croyez-le ou non, il existe un comptoir à poutine à Disney Springs, là où on trouve des dizaines de boutiques et de restaurants, dont le réputé Art Smith’s Homecomin’ qui appartient à l’ancien chef d’Oprah. Chez The Daily Poutine Gourmet Frites, on peut donc goûter à un « classic canadian dish », la fameuse poutine, composée de « french fries, beef poutine gravy and cheddar curds ». On propose aussi trois autres variations bien riches sur le même thème : de l’Italienne, de la Française et bien sûr de la « Latine Poutine ». Situé tout au cœur de Disney Springs, à côté du plus grand magasin de Disney au monde, on fait la file pour goûter à la plus célèbre spécialité du Québec !