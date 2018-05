Deux maisons détruites après un incendie à Longueuil

LONGUEUIL | Deux maisons ont été détruites par un incendie samedi matin, dans le parc de maisons mobiles près du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil.

L’incendie a éclaté vers 1 h 30 et a mobilisé une quarantaine de pompiers. Malgré l’intervention de ces derniers, les deux maisons ont été complètement rasées.

Selon des témoins rencontrés par TVA Nouvelles, l’incendie aurait été remarqué par l’une fillette de 8 ans qui vivait avec sa petite sœur et sa mère dans la première maison touchée. L’enfant a alors réveillé sa mère et elles ont toutes deux évacué les lieux, quelques minutes avant l’explosion d’une bonbonne de propane et l’embrasement généralisé de la maison. La deuxième fillette n’était pas dans la maison lors de l’incendie

La chaleur intense de l’incendie aurait causé l’embrasement d’une seconde maison mobile. Le propriétaire de cette dernière n’était pas présent et a été informé de la situation par des voisins.

La cause de l’incendie n’est pas encore connue, mais un problème électrique ou un article de fumeur pourrait en être la source.

Les dégâts s’élèveraient à plus de 150 000 $.