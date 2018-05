Deux tables champêtres

Vous voulez sortir de La Havane pour découvrir un autre type de cuisine et un autre style de vie ? Je vous conseille deux endroits pas très éloignés du centre de la ville. Il faudra y aller en voiture ou en taxi (votre hôte pourra vous aider à négocier le prix à l’avance). Si vous y allez en groupe, il faut vous renseigner auprès de l’agence Cubatour. Mais dans tous les cas, il faudra réserver.

Photo courtoisie

Le premier endroit, la ferme Vista Buena, est situé à une trentaine de minutes à l’est de La Havane, à Guanabacoa (Camino La Esperanza, Bacuranao ; tél. : 5 263 481). On y pratique la formule « De la ferme à la table », et le restaurant Mediterraneo, dans le quartier Vedado de La Havane (calle 13 # 406, entre F et G), a conclu une entente avec la ferme en s’approvisionnant presque entièrement de leurs produits, sauf pour ce qui est des poissons et fruits de mer (essayez le carpaccio de pargo, un délice !). Tous les produits de la ferme sont biologiques, sans pesticides ni agents de conservation.

Photo courtoisie

La ferme, une coopérative agricole, est devenue la première productrice de lait de chèvre et un des premiers fournisseurs de viande de bœuf de la province havanaise. On y trouve aussi des dindons et autres volailles, des petits cochons créoles qui circulent librement, des ruches qui produisent un miel de grande qualité et de la canne à sucre que vous pourrez vous-mêmes couper à l’aide d’une machette pour fabriquer le guarapo.

Photo courtoisie

Après une brève visite de la ferme ou une balade à cheval jusqu’au promontoire pour y admirer la mer au loin, vous pourrez manger sur place, sous le ranchon spacieux, un cochon de lait rôti sur charbon de bois. La ferme fait aussi œuvre sociale en fournissant gratuitement du lait aux enfants du quartier.

Restaurant Il Divino

La seconde table champêtre s’appelle Il Divino et l’endroit est vraiment comme son nom l’indique, divin ! Le restaurant est situé au cœur de la ferme La Yoandra, à une trentaine de minutes du centre de La Habana, dans le quartier Mantilla, Arroyo Naranjo (rue Raquel # 50, entre Esperanza y Lindero ; tél. : +53 7643). Le restaurant reçoit aussi les groupes et les enfants y sont les bienvenus les dimanches, car des activités sont prévues à cet effet.

Photo courtoisie

On y sert une nourriture des plus saines où se mêlent les plats typiques de l’Italie (avec pizzas cuites dans un four à bois) et de Cuba, sans parler du très grand choix de vins entreposés dans une véritable cave que vous pourrez visiter.

Photo courtoisie

Dans le boisé environnant poussent une centaine d’espèces d’arbres exotiques, fruitiers, palmiers, cocotiers et autres, avec le nom de chaque espèce épinglé à une branche. La promenade a quelque chose d’enchanteur, au milieu du chant des oiseaux et des odeurs de fleurs.

Un endroit romantique où vous voudrez revenir à coup sûr, les prix sont très abordables et le service attentionné.