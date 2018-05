POISSANT, Omer



De Ste-Clotilde, le 18 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Omer Poissant, époux de Mme Yvette Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marjolaine (Claude), Jacques (Manon), Normand (Ghyslaine), Roger (Josée) et Sylvain (Monique), ses petits-enfants Jean-Philippe, Kévin, Francis, Frédéric, Marilou, Jonathan, Ariane, Roxanne, Daphnée et Cédrick ainsi que leurs conjoint(e)s, son arrière-petite-fille Mégane, ses soeurs Gisèle et Monique, son frère Michel, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Sainte-Clotilde, le samedi 2 juin 2018 dès 13h, suivi des funérailles à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du Centre hospitalier Anna-Laberge seraient appréciés.