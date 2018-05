Enquête du Journal: la majorité des recommandations des coroners sont ignorées

Le Journal a épluché quelque 1340 rapports du coroner rendus publics entre 2012 et 2017. Ces documents contenaient des milliers de recommandations adressées à des centaines d’organisations diverses : ministères, organismes publics, hôpitaux, municipalités, entreprises privées, ordres professionnels, etc.

Les organisations publiques et privées n’ont souvent rien à faire des recommandations formulées par les coroners à la suite de décès tragiques, a constaté Le Journal à l’issue d’une vaste enquête menée au cours des six derniers mois.

Après vérification, une par une, de ces directives, le constat est sans appel : plus de la moitié des recommandations n’ont pas été appliquées.

Lorsqu’elles ont obtenu un écho de la part des groupes visés, les recommandations ont souvent été mises en œuvre en partie seulement, ou alors des années après la publication du rapport. Qui plus est, des dizaines d’entreprises privées et de sociétés publiques ont refusé de démontrer le suivi accordé au travail des coroners.

Les leçons tirées de nombreux décès sont ainsi passées sous silence. « Malheureusement, on dirait que ça prend beaucoup de morts [pour que les recommandations soient appliquées] », déplore le coroner Jean-Marc Picard, qui travaille à Québec.

Transports Québec, l’un des ministères les plus ciblés annuellement par des recommandations, fait piètre figure en la matière.

« Je pense qu’ils ont la vérité infuse [au ministère des Transports], déplore le coroner Brochu. S’ils sont prêts à s’en aller par là et qu’on leur fait la recommandation, ils vont y aller. Sinon, ils vont nous trouver une excuse. »

Dans le domaine de la santé, visé par une énorme part des recommandations formulées par les coroners, il faut être patient pour espérer des changements. Pire, plusieurs centres hospitaliers et centres intégrés (CISSS et CIUSSS) contactés par Le Journal n’ont pas été en mesure, après des mois de relance, ne serait-ce que de démontrer les efforts mis en place en vue de réaliser les suggestions proposées (à lire demain).

« C’est l’enfer, essayer de faire bouger les choses. On vit dans un système tellement gouvernemental, tellement hiérarchisé que ça n’en finit plus », estime le coroner en chef adjoint Luc Malouin, qui a multiplié les interventions auprès de ce système au cours de sa carrière.

De plus, le Bureau du coroner affirme ne pas avoir les moyens d’assurer le suivi adéquat de ses dossiers. « Le Bureau du coroner est sous-payé, sous-financé et en sous-effectif depuis des années. Notre budget­­­ annuel, c’est l’équivalent de deux ou trois semaines de salaire d’overtime à la SQ. Ça vous donne un ordre de grandeur », illustre Me Malouin.