Enquête du Journal: les coroners ignorent la suite donnée à leurs recommandations

Un cafouillage règne au Bureau du coroner, qui ignore le véritable suivi accordé à ses recommandations. La situation ne peut plus durer, affirment d’une même voix des proches de défunts et des coroners.

Mise en place il y a 30 ans, la Loi sur la recherche des causes et circonstances des décès n’exige aucune reddition de compte de la part des organismes publics ou privés faisant l’objet d’un rapport du coroner. Rien ne les oblige à prendre connaissance du document ni à donner suite aux recommandations les visant.

Le coroner Luc Malouin a enquêté sur ce décès. Plusieurs des recommandations émises alors sont demeurées lettre morte. « Au moment du rapport, avec les recommandations, je me disais : wow ! Alain ne sera pas mort en vain. Aujourd’hui, je regarde : le rapport a été tabletté. »

« Le coroner devrait avoir un pouvoir exécutoire et, pour moi, c’est un combat à vie », lance l’homme, qui souhaite que des sanctions s’appliquent en cas de manquement.

Actuellement, le Bureau du coroner se base sur la bonne foi des organisations pour que ses recommandations soient considérées. « On n’a pas le pouvoir de dire : vous devez nous répondre et vous devez nous dire ce que vous avez fait de notre recommandation. Et ça, je trouve ça malheureux », avance la coroner en chef Pascale Descary.