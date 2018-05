Étrange épidémie à Strasbourg

L’écrivain français Jean Teulé, auteur d’une quinzaine de romans, dont Le Montespan, en cours d’adaptation cinématographique, s’est penché sur une des grandes énigmes de l’histoire – une épidémie dansante – pour écrire son nouveau roman, Entrez dans la danse.

Ce roman intense, original et intrigant est basé sur un fait véridique. Au 16e siècle, des centaines d’habitants de la ville de Strasbourg, en Alsace, ont été pris d’hystérie collective. Ils ont dansé sans s’arrêter pendant plus d’un mois, jusqu’à ce que mort s’ensuive dans bien des cas.

Jean Teulé, un écrivain à la curiosité insatiable et à la plume formidable, a revisité tous les documents qui témoignent de cette étrange danse macabre pour plonger ses lecteurs au cœur de cette période.

Les médecins, les prêtres, les édiles municipaux ont été incapables d’expliquer le phénomène étrange survenu au milieu d’un peuple ravagé par les maladies, affamé, assommé par la canicule, épuisé par la menace des envahisseurs turcs.

Jean Teulé raconte, à travers deux couples, Enneline et Melchior et Attale et Jérôme, ce très étrange mois de juillet 1518. « Je suis allé à Strasbourg et la rue où a démarré cette histoire, la rue du Jeu-des-Enfants, existe toujours. Le pont du Corbeau, où la première danseuse a balancé son enfant à la rivière, existe aussi », relate Jean Teulé en entrevue.

« J’ai pu trouver des renseignements aussi grâce à un médecin suisse, Paracelse, qui est considéré comme un des pères fondateurs de la toxicologie. Il était fasciné par cette histoire et il est allé à Strasbourg pour enquêter. À partir de tout ce qu’il a écrit, ça me faisait plein de matière. »

Une énigme

Un historien en médecine américain, John Waller, a aussi fait un essai sur le sujet. « Même Shakespeare a été fasciné par cette histoire : il en parle dans une pièce de théâtre en appelant ça The Dancing Plague – la Peste dansante. »

La cause n’a jamais été trouvée. « Les historiens disent que c’est lié à un état de désespérance totale. Les gens étaient dans un état de famine totale et c’était pile au moment où arrivait une nouvelle religion – le protestantisme. Les gens ne comprenaient plus rien. »

Enneline Troffea a vraiment existé. « Elle a balancé son enfant à la rivière et s’est mise à danser. Sa danse est devenue contagieuse. Un truc très étonnant. »

Hystérie collective

Photo courtoisie

Les gens étaient pris d’hystérie et ne pouvaient pas cesser de danser, même s’ils avaient les pieds en sang, les cartilages apparents. « Ils mouraient de crise cardiaque et les médecins qui déambulaient dans les rues parmi les danseurs n’en revenaient pas. Ils disaient : même les chétifs peuvent danser des semaines, nuit et jour, sans s’arrêter ! Les médecins étaient complètement estomaqués. »

L’écrivain explique que cette histoire qui devrait être très connue a été étouffée par l’Église catholique. « Le clergé s’était mal comporté. Deux ans après cette épidémie de danse, le catholicisme a été foutu à la porte de Strasbourg pendant 150 ans et c’est la Réforme des protestants qui a pris la ville. »

Le premier rave !

Jean Teulé réussit à raconter cette histoire avec poésie, mais aussi des pointes d’humour et des anachronismes bien choisis. « Je dis souvent que cette danse a été la première rave party au monde : la plus grande, la plus dingue et la plus mortelle ! »

« J’avais envie d’être avec ces gens et de montrer, avec les Troffea et le couple de tonneliers d’en face, deux histoires d’amour qui sont aussi intenses l’une que l’autre. L’une chaste et l’autre trash. »