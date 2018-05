Expérimentez la joie de vivre

Si plus de 300 000 lecteurs ont été séduits par la méthode japonaise, Ikigai, décrite dans ce livre, c’est que ce courant est une idéologie qui repose au cœur de nos préoccupations. L’exercice au centre de ce concept est de découvrir sa mission de vie et sa raison d’être, afin de se sentir utile et d’apprécier la vie. En bref, choisir de vivre heureux.

Ikigai, qui signifie en japonais joie de vivre, fait référence à l’île d’Okinawa au Japon, surnommée l’île aux centenaires en raison des gens qui ont une espérance de vie supérieure à la moyenne. On dit de ces gens qu’ils sont heureux.

Dans cet ouvrage, qui nous transporte dans un voyage initiatique dans trois lieux emblématiques du Japon, les auteurs proposent 35 clés pour aider chacun à découvrir sa mission de vie, évitant ainsi de passer à côté de son existence. Selon plusieurs croyances, on a tous une mission dans la vie que l’on s’est attribuée avant notre incarnation. Malheureusement, certains ont perdu cette notion au moment de la naissance, tandis que d’autres ont toujours connu leur vocation profonde. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour trouver sa propre mission de vie.

D’ailleurs, la plupart des gens qui ont réussi dans la vie vous diront qu’ils n’ont pas l’impression de travailler parce qu’ils adorent ce qu’ils font.

À chacun sa passion

Si vous faites partie de ceux qui n’ont pas encore trouvé une bonne raison de se lever le matin, il est grand temps d’y remédier en donnant un sens à sa vie. Rien de tel que de faire quelque chose de significatif à ses yeux qui engendre le bonheur et la joie de vivre. Le principe fondamental d’un véritable Ikigai est d’enrichir votre propre vie, tout en agissant de façon bénéfique sur celle de votre entourage. En fonction de vos talents, de votre personnalité et de vos valeurs, vous pourrez avec un peu d’objectivité et un important travail d’introspection être en mesure de trouver votre Ikigai.

Les vertus de la méditation

Traduit en 25 langues, ce best-seller se veut un véritable plaidoyer en faveur de la méditation. Cette pratique est désormais reconnue sur le plan scientifique pour ses nombreux bienfaits. On nous démontre à travers cette thèse écrite par le journaliste scientifique Robert Wright pourquoi la méditation est essentielle à notre bien-être. Même si les techniques de méditation sont nombreuses, elles ont toutes une chose en commun, faire le vide en gardant l’esprit ouvert. L’exercice permet ainsi de déprogrammer divers mécanismes négatifs ancrés dans notre subconscient. De plus, la méditation permet une connexion divine qui, dans la pratique bouddhiste, aspire entre autres à l’éveil et à une transformation personnelle.

Utilisez vos capacités pour guérir

Selon certaines études scientifiques, le corps humain aurait la capacité de se guérir. La Dre Nadia Volf prêche dans ce sens en s’appuyant sur la science, tout en ouvrant la porte au mécanisme permettant l’autoguérison. Convaincue qu’il n’y a pas de maladie incurable, mais uniquement des limites à nos connaissances, elle met en lumière des exemples de guérisons spectaculaires. L’auteure estime que ces guérisons sont possibles parce que l’organisme a la capacité de les réaliser. La force de l’esprit et le pouvoir du cœur sont quelques exemples pour accéder à la guérison. Apprendre à contrer les effets dévastateurs du stress qui épuisent les défenses immunitaires est aussi l’une des valeurs à apprivoiser afin de vivre en santé.

La digitopuncture

Dérivée de l’acupuncture, la digitopuncture provient de la médecine traditionnelle chinoise et s’apparente à l’automassage. Dans ce guide illustré, vous apprendrez des moyens efficaces afin de vous soigner au moment opportun sans avoir à débourser pour de multiples traitements en acupuncture. On compte une cinquantaine de maux à traiter, dont l’asthme, l’acouphène, le stress, les maux de dos et les migraines. Que vous souhaitiez régler des problèmes de digestion, ou en finir avec un trouble du sommeil, vous découvrirez les points à stimuler pour vous rétablir. Au-delà des méthodes enseignées pour se soigner, on y décortique les déséquilibres énergétiques qui sont à l’origine de vos problèmes de santé.

Le coup de cœur du mois

Des cristaux pour contribuer au mieux-être

Les pierres et les cristaux ont tous une utilité. Lorsque l’on s’en sert à bon escient, ils peuvent vous apporter de multiples bienfaits sur votre santé, certes, mais aussi dans votre vie en général. Dans ce magnifique livre illustré, coécrit par Heather Askinosie, spécialiste des cristaux, du Feng-Shui et guérisseuse holistique, l’auteure partage sa quête spirituelle et vous guide dans le choix de vos cristaux. Comme chaque pierre à un taux vibratoire unique, vous apprendrez à travers cet ouvrage comment vous connecter à leur niveau énergétique. Déjà, il est intéressant de découvrir quelles sont les vertus associées à chacune des pierres. Que vous souhaitiez attirer l’abondance, l’amour ou l’harmonie dans votre quotidien, vous découvrirez quelle est la pierre à se procurer.

En plus de vous familiariser avec leur utilisation, l’auteur vous explique comment les purifier et les énergiser, avant de procéder à quelques rituels qui sauront attirer ce que vous souhaitez dans votre vie.