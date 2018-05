Gaétan Barrette : c’est quoi son problème ?

Une histoire bien triste : à Vallée-Jonction, en Beauce, 40 personnes âgées de 87 à 98 ans ont dû se chercher un nouveau logis, parce que la résidence privée où elles habitent va fermer. Le propriétaire est exténué et ne trouve plus d’employés pour travailler la nuit et les fins de semaine.

Aussitôt, que fait notre très compatissant ministre de la Santé ? Il se jette sur Twitter pour assurer que le CIUSSS de Chaudière-Appalaches est sur l’affaire. Et pour s’en prendre, dans la même publication, au discours de la CAQ en matière d’immigration !

C’est quoi le rapport, vous demandez-vous également ? Selon Gaétan Barrette, il s’agit du « DANGER SOCIÉTAL » (sic) que représenteraient les politiques d’immigration de la CAQ. La CAQ veut réduire les seuils, alors nécessairement, il n’y aura pas davantage de nouveaux arrivants qu’il n’y en a pas déjà pour venir s’occuper de nos aînés.

De la politique

Résumons la situation. Des gens se retrouvent à la rue parce que l’entreprise qui les héberge ferme. Ils vont perdre leur milieu de vie et la compagnie d’autres résidents qui sont devenus leurs amis. Leurs enfants, pas toujours jeunes eux-mêmes, doivent se débrouiller pour leur trouver un logement et pour déplacer leurs biens. Sept personnes ne savaient pas encore hier où elles allaient dormir le soir même.

Mais qu’est-ce qui préoccupe l’homme qui est fiduciaire du bien-être des citoyens qui ont besoin de soins et de services ? Planter la CAQ, en affirmant qu’elle est susceptible d’aggraver les problèmes que les libéraux ne règlent pas depuis 15 ans.

Le député caquiste de l’endroit, André Spénard, n’en croyait pas ses oreilles. « Moi, je ne veux pas faire de politique là-dessus. Si le docteur Barrette veut en faire, honte à lui d’en faire sur le dos des aînés de ma région. »

Ça fait du bien d’entendre un adulte.

Habitudes ordurières

Faut-il être trop sensible pour penser que ça prend quelqu’un qui a une personnalité complètement antisociale pour faire quelque chose comme ça ? Il y a une entrée dans le DSM pour ça.

Devant la souffrance ou l’inquiétude de gens vulnérables, se dire que le moment serait approprié pour marquer des points mesquins en établissant un lien aussi vaseux. Sérieusement, il y a de l’aide professionnelle qui existe pour gérer ce genre de troubles là.

Depuis quelque temps, on avait la paix du Dr Barrette. Constatant, avec un sentiment d’humiliation, qu’il était devenu un boulet pour son gouvernement, le ministre de la Santé avait l’air d’une âme en peine en passant en trombe devant les journalistes sans s’adresser à eux.

Voilà que dès que son maître desserre sa laisse et lui retire sa muselière, il retombe dans les mêmes habitudes ordurières. Cet homme assez intelligent pour avoir poursuivi des études en radiologie n’a pas les capacités cognitives pour apprendre à dominer son atavisme. Se dire qu’un individu aussi amputé de l’empathie a déjà eu la santé d’autres êtres humains sous sa responsabilité, ça fait peur.

Ça fait longtemps que ce n’est plus que la faute de Philippe Couillard. Tout le monde sait de quel bois est fait Gaétan Barrette. Tout le monde sait que c’est un intimidateur et qu’il ne changera pas.

Pourquoi est-il encore là ?

Si ce n’est que Philippe Couillard a déjà assez de circonscriptions abandonnées par des ministres à combler, il n’y a aucune raison.