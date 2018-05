La claque de novembre

LAS VEGAS | Il y a longtemps qu’on attendait les Capitals de Washington en finale de la Coupe Stanley. Avec le talent qui forme cette équipe depuis une dizaine d’années, difficile de croire qu’on ne les y a pas vus plus tôt. Autre preuve que le talent ne fait pas foi de tout.

D’ailleurs, les Capitals se dirigeaient vers une saison plutôt ordinaire à la mi-novembre. Malgré l’excellent début de saison d’Alex Ovechkin, d’Evgeny Kuznetsov et de John Carlson, les représentants de la capitale américaine peinaient à maintenir la tête au-dessus du niveau de ,500.

« Quelques joueurs se démarquaient, mais nous n’étions pas beaucoup à participer. On se contentait de suivre le courant », a raconté T.J. Oshie, au terme de l’entraînement tenu par les Capitals tout juste avant leur départ pour Las Vegas.

Après 20 matchs, les Capitals pointaient au cinquième rang de la division Métropolitaine avec une récolte de seulement 21 points. Ils venaient alors de subir trois revers à leurs cinq matchs précédents, dont deux de suite par des marques de 6 à 3 et 6 à 2.

« Les défaites à Nashville et Denver ont sonné le réveil, a déclaré Oshie. On a réalisé que si nous voulions accomplir quelque chose cette saison, nous aurions besoin de l’apport de tout le monde. À partir de ce moment, une lumière s’est allumée et tout s’est enclenché. »