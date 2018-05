La Médaille de l’Assemblée nationale pour Marianne St-Gelais et Kasandra Bradette

Les patineuses de vitesse Marianne St-Gelais et Kasandra Bradette ont été célébrées, ce samedi, dans leur ville natale de Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean.

Le premier ministre Philippe Couillard a profité de l’occasion pour remettre aux deux athlètes la Médaille de l’Assemblée nationale, en reconnaissance de leurs efforts et de leurs parcours exceptionnels.

«J’ai toujours eu la chance de sentir l’appui des gens de chez-nous tout au long de ma carrière, a commenté St-Gelais, qui a récemment annoncé sa retraite sportive. Avec cette page qui se tourne et ce nouveau chapitre de ma vie qui débute, cette marque d’affection des gens de ma ville me fait particulièrement chaud au cœur.»

«Je suis touchée et très émue de recevoir autant d’amour de la part des gens et de ma ville, a pour sa part indiqué Bradette. Je suis très fière de mes racines et je suis fière de contribuer à faire rayonner le nom de Saint-Félicien.»