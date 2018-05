Le père d’Eugenie Bouchard vend

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

La maison d’enfance d’Eugenie Bouchard finalement vendue

Photo courtoisie

La maison d’enfance de la joueuse de tennis vedette québécoise Eugenie Bouchard a finalement été vendue 2,7 M$ le 7 mai. Les acheteurs sont un couple de gens d’affaires de Westmount. Le père d’Eugenie Bouchard, Michel Bouchard, nous avait confié il y a quelques semaines que la vente de la propriété devrait lui permettre de régler de « vieux problèmes d’impôts » qui frisent le million de dollars. En 2017, La Presse avait révélé que la maison de Westmount avait été reprise par le père d’Eugenie après qu’il eut obtenu un jugement en délaissement forcé contre son ex-femme, qui lui devait plus d’un demi-million $. Le Journal rapportait en 2016 que la propriété était remplie de moisissures et en piteux état.

La femme d’un ex d’Amaya achète

Frances Majerfeld, la femme de Robert Sigal, ex-directeur du commerce électronique chez Amaya (aujourd’hui le Groupe Stars), a fait l’achat d’une résidence de cinq chambres à coucher et cinq salles de bains dans la région de Montréal pour 3,15 M$. « Peu de propriétés peuvent se targuer d’offrir plus de 620 pieds de façade au bord de l’eau avec l’une des plus belles vues sur le lac (...). Avec près d’un demi-million de pieds carrés de terrain, un court de tennis, une piscine et un étang conçu par un paysagiste renommé, ce petit coin de paradis est une opportunité unique sur le marché », dit une courtière. La femme de Sigal a vendu ce printemps une maison dans les Laurentides pour 1,95 M$ à l’épouse de David Baazov, ex-patron d’Amaya poursuivi pour délit d’initiés par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Un milliardaire de Winnipeg vend pour 23 M$ d’actions

Bruce Flatt, le patron de Brookfield Asset Management, a vendu pour plus de 18 M$ US d’actions (23,8 M$ CAN) de l’entreprise. Sa participation dans l’entreprise de gestion d’actifs s’établit à 313,44 M$ US (406 M$ CAN). Le titre de Brookfield Asset Management a baissé de 7 % depuis le début de l’année. Natif de Winnipeg, Bruce Flatt est le fils du fondateur du Groupe Investors, groupe qui appartient aujourd’hui à Power Corporation. Bruce Flatt est dans la liste des milliardaires du magazine Forbes, avec une fortune estimée à 1,4 milliard $.

Une Mini Cooper spéciale pour Harry et Meghan

Photo courtoisie

Le constructeur Mini a conçu une Cooper S spéciale pour le mariage du prince Harry avec Meghan Markle. La voiture est peinte d’un blanc Crystal White avec des bandes bleues et rouges. Une projection visuelle sur le tapis indique Just Married (nouvellement mariés). La voiture a été remise à un organisme de charité choisi par le couple royal.