Le Titan «doit jouer son meilleur match» contre les Pats

REGINA | Le Titan d’Acadie-Bathurst affrontera les Pats de Regina lors de la finale de la Coupe Memorial, dimanche (19 h), au Brandt Centre.

« Il n’y a plus de lendemain, nous devrons jouer notre meilleur match au dernier de l’année », a déclaré l’entraîneur en chef du Titan Mario Pouliot.

Les Pats se sont qualifiés pour le match ultime grâce à une victoire de 4-2, vendredi soir, aux dépens des Bulldogs de Hamilton.

Une victoire signée Sam Steel et Max Paddock. À l’aide d’un but et d’une mention d’aide, le pivot des Pats a jusqu’à maintenant participé à 13 buts de son équipe. Paddock, une jeunesse masquée inconsistante durant le tournoi, s’est dressé devant la mitraille des Ontariens en demi-finale.

« Steel est un joueur de premier niveau. Son trio a réussi plus de 85 % des buts des Pats. On devra leur porter une attention particulière et être disciplinés. Nous devrons également nous concentrer sur notre club et sur notre processus », a affirmé Pouliot.

PRISE DEUX !

En ronde préliminaire, les Acadiens avaient défait les hôtes par 8-6 après avoir joui d’une avance de cinq buts durant les premiers instants de la troisième période.

« C’est peut-être la meilleure chose qui nous soit arrivée au tournoi. Cet épisode nous servira de motivation », a ajouté l’entraîneur en chef.

« Nous connaissons les Pats plus qu’au début du tournoi, mais nous devrons employer notre vitesse et jouer notre style de jeu, a enchaîné le capitaine Jeffrey Truchon-Viel. On a travaillé pendant toute l’année pour atteindre notre objectif de jouer le dernier match de la saison à travers la LCH. Notre nouvel objectif est de le gagner. »

Le défenseur Olivier Galipeau a distribué des fleurs à ses rivaux.

« Les Pats ont eu un beau parcours durant le tournoi à la suite d’une période de repos prolongée (45 jours). Ils ont mérité leur place en finale.

« Ils alignent un très bon premier trio et possèdent une belle profondeur. Nous avions joué deux bonnes périodes contre eux. Comme nous, ils ont eu des hauts et des bas.