On est le seul maître de son destin!

Je m’adresse à S.N., dont la lettre « Mon veuvage me tue à petit feu » est venue me chercher. Je souhaiterais lui apporter un peu de sérénité et d’espoir. « Ma chère S.N., c’est vrai qu’un deuil, ce n’est pas facile à vivre et je le sais par expérience. J’ai perdu mon conjoint un mois à peine avant Noël 2016.

Je peux t’affirmer encore aujourd’hui que ce fut un long combat pour remettre ma vie à l’endroit. J’ai 60 ans, et pendant l’année qui a suivi la mort de mon mari, j’ai pleuré tous les jours. Il a aussi fallu que je déménage, ce qui n’a pas facilité les choses. J’avais vu mon conjoint mourir devant moi dans cette maison et j’aurais voulu y rester avec mes souvenirs. Chaque soir en fermant les yeux, je le voyais.

Tu as eu la chance de vivre 24 ans avec lui. Moi, ce ne furent que 19 ans ½. Toi tu le pleures depuis cinq ans, alors que moi, après un an de larmes, je me suis levée un matin en me disant que cela suffisait, que je devais reprendre ma vie en main.

Louise a raison de dire qu’après cinq ans, il est temps de te ramasser. Moi je te dis qu’il est normal aussi que tes proches commencent à t’abandonner. Quels arguments veux-tu qu’ils inventent pour te comprendre ? Eux aussi doivent garder leurs énergies pour leur propre vie et leur propre famille.

Je me suis alors dit que mon conjoint ne reviendrait jamais et qu’il fallait que je recommence à vivre pour moi. Que je recommence à être quelqu’un d’agréable à fréquenter pour mes proches. Non pas que je voulais l’oublier, bien au contraire. Mais je voulais lui redonner sa juste place dans ma vie et dans mon cœur.

J’ai commencé à me faire des amies dans mon nouveau logement et j’ai accepté l’aide de mes filles d’un mariage antérieur. Elles étaient là pour moi avant, mais dans ma grande peine, je ne les voyais plus. Je ne sais pas si tu crois en Dieu, moi oui. Alors je me suis adonnée à la prière et

je me suis mise à faire de la relaxation. Deux habitudes que

j’ai prises et qui ne me quittent plus depuis plus d’un an maintenant.

Sais-tu S.N., depuis que j’ai adopté cette nouvelle façon d’aborder la vie, je ne repasse dans ma tête que les moments et les souvenirs heureux vécus avec mon mari, et cela ne m’attriste plus. Ton conjoint est dans ton cœur et c’est ça le plus important. Tu n’as que 68 ans. Vas-tu te laisser porter sur la vague de la tristesse encore bien longtemps ?

Va marcher dehors comme je le fais. Observe les beautés de la nature et remplis-en ton cœur. Ta famille veut t’aider, ne la repousse surtout pas. Fais-toi de la place pour des amies et sors de ta bulle. Tu vas alors voir tout ce que tu as raté pendant ces cinq ans où tu te complaisais dans ta peine. Saute dans la vie à bras ouverts, et bonne chance ! »

Martine

On aura beau dire qu’un processus de deuil peut être plus long dans un cas que dans un autre, quand on dépasse le cap des cinq années sans refaire surface, c’est évident qu’il y a un problème de fond qui n’est pas réglé. On peut penser à une dépression, et dans ce cas, une consultation médicale et des soins appropriés sont nécessaires.

Mais on peut aussi penser à un processus de deuil mal fait ou pas fait du tout. Auquel cas il faut s’y mettre avec ardeur. La Maison Monbourquette offre des sessions individuelles et de groupes à cet effet. Elle possède aussi un bottin de ressources en suivi de deuil qu’elle met à votre disposition. Dites-vous S.N. que vouloir, c’est pouvoir, mais que sans le vouloir, rien n’est possible.