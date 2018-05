Performants et confortables

Au fil des derniers mois, bon nombre de fabricants de vêtements ont dévoilé leur plus récente collection. Je vous présente aujourd’hui huit articles qui risquent d’intéresser les amateurs de chasse, de pêche et de plein air.

Photo courtoisie

Éric Banville de Rimouski a lancé une gamme de vêtements de pêche ayant un look jeune et cool. Ce passionné du Bas-Saint-Laurent a développé une série de t-shirts, de gilets à manches longues, de cotons ouatés à capuchon, de casquettes, de tuques, de boîtes à mouches et divers autres accessoires sous la marque de commerce Fray and Release. Cette appellation anglophone signifie « prendre et relâcher ». www.fraynrelease.com

Photo courtoisie

Naturemania a mis en marché une belle collection de 13 tuques en polyester avec intérieur en micro laine polaire. Chacune de celles-ci illustre un gibier convoité au Québec. Le tout est présenté sous une forme très réaliste grâce à un procédé d’impression par sublimation qui permet de reproduire en haute définition les animaux choisis. www.bynature.com

Photo courtoisie

Édouard, le fils du réputé fabriquant Louis Garneau, a lancé une belle collection de fringues techniques conçues et personnalisées pour les chasseurs, qui se nomme Connec. Il offre une série allant du simple gaminet, au cache-col et au manteau, avec six types de camouflage et un potentiel infini de graphique pour personnaliser le tout à l’image de votre groupe, pourvoirie, etc. www.connecoutdoors.com

Photo courtoisie

Le manufacturier Browning présente année après année des fringues de chasse haut de gamme qui répondent aux besoins des nemrods québécois. Les nouveaux manteaux et pantalons Hell’s Canyon Speed Hellfire sont construits avec trois épaisseurs de Gore à l’épreuve des intempéries. Leur patron de camouflage A-Tacs TDX est fort attrayant et efficace. Il vous permettra de braver toutes les températures. www.browning.com

Photo courtoisie

La firme World Famous lançait le nouveau chapeau Koala Sunhat 5185. Ce couvre-chef, fabriqué de canevas de coton épais et de tissu de nylon brossé avec un écran UV, est offert en deux couleurs, soit naturel et tan. Le fond est coussiné et le contour est en mèche pour occasionner une ventilation. Plusieurs ajustements le gardent bien en place. www.worldfms.com

Photo courtoisie

La compagnie québécoise Tawish, détenue par la communauté crie de la Baie-James, a conçu une ligne de vêtements de chasse élaborée avec de réels coureurs des bois. Les dessinateurs ont mis au point un ensemble ultra léger en tricot de polyester résistant et perforé qui respire amplement. Velcro aux manches et au bas de pantalon pour un ajustement parfait. www.tawichclothing.com

Photo courtoisie

La veste polar Moose Country de ByNature avec un logo d’orignal est très chic. Son style européen, avec des empiècements de suède sur les épaules et les coudes, lui donne un look fort appréciable. L’élégante doublure permet d’enfiler facilement ce manteau d’automne sans que vos manches de chandail remontent chaque fois. En plus d’être beau, il est pratique. www.bynature.com

Photo courtoisie

Si vous cherchez un ensemble imperméable résistant pour faire du VTT, déboiser les sentiers ou taquiner la truite, vous apprécierez le Work Dry de Wetskin. Son tissu de polyester Oxford, avec un enduit imperméable qui respire, assure sa robustesse. Ses coutures triples et scellées le rendent totalement étanche. Il est également doté d’un intérieur en mèche.

Photo courtoisie

Martin Beaulieu et Jessy Garneau de Québec ont développé une attrayante série de vêtements tout-aller qui se nomme La ligne à l’eau. Mis à part des t-shirts, des chandails, des chandails à capuchon et des casquettes, ils fabriquent à la main un imperméable performant avec un look unique qui leur permet de se distinguer. Il se vend sous la barre des 100 $. www.lalignealeau.com