Quatre blessés dans un vol qualifié qui a mal tourné au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL | Quatre hommes dans la vingtaine ont été blessés lors d’un vol qualifié qui a mal tourné dans la nuit de vendredi à samedi, dans l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal.

Deux hommes de 22 et 27 ans seraient les auteurs de ce vol qualifié perpétré contre un individu de 20 ans, qui se trouvait dans un véhicule avec des amis. Ce dernier, voulant se défendre, aurait attaqué les deux autres hommes avec une arme blanche.

«Les victimes sont également des suspects, a dit André-Anne Picard, porte-parole du SPVM. D’autres accusations pourraient s’ajouter au courant de la journée alors que l’enquête se poursuit.»

Cette affaire s’est produite vers minuit et demi, alors que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été appelé à intervenir auprès d’un homme retrouvé étendu au sol, dans le stationnement d’une station-service de la rue de La Montagne, près du Centre Bell.

Deux des victimes, des hommes de 20 et 27 ans qui sont aussi considérés comme des agresseurs, ont subi des blessures plus sérieuses, notamment des coups à la tête pour le premier et des coups de couteau au dos pour le second. On ne craindrait toutefois pas pour leur vie, a confirmé le SPVM samedi matin.

L’Unité canine a été déployée sur place afin de faciliter la recherche d’indices et des enquêteurs du SPVM devaient rencontrer les victimes et les témoins pendant la journée de samedi.