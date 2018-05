Quatre blessés dans une altercation au centre-ville

MONTRÉAL – Quatre hommes ont été blessés, possiblement dans une bagarre entre deux groupes, dans la nuit de vendredi à samedi, dans l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal.

Vers minuit et demi, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été appelé à intervenir auprès d’un homme retrouvé étendu au sol, dans le stationnement d’une station-service de la rue de La Montagne, près du Centre Bell.

«Il s’agit d’un homme dans la vingtaine, qui a reçu des coups à la tête, a résumé Caroline Chèvrefils, porte-parole du SPVM. Il a subi des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie.»

Un deuxième homme, aussi âgé d’une vingtaine d’années, est allé voir les policiers peu après leur arrivée sur les lieux. Il a été blessé par arme blanche, selon le SPVM.

Deux autres blessés se sont rendus de leur propre chef au centre opérationnel de la Division Sud du SPVM, quelques coins de rue plus loin. Tous deux ont été blessés à l’arme blanche, au cou et au dos. Un des deux hommes, dans la trentaine, a été conduit à l’hôpital dans un état critique. Le second, âgé d’une vingtaine d’années, est pour sa part hors de danger.

Selon des témoins interrogés par les policiers, une altercation entre deux groupes aurait dégénéré, entraînant ces blessures.

L’Unité canine a été déployée sur place afin de faciliter la recherche d’indices et des enquêteurs du SPVM devaient rencontrer victimes et témoins samedi matin.