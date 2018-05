Redessiner le monde sans les É.-U.

Fascinante réunion de plusieurs grands leaders mondiaux hier à Saint-Pétersbourg en Russie.

Le thème de ce grand forum économique est « reconstruire la confiance économique ». Mais la discussion entre les dirigeants a dévié sur autre chose : redessiner un monde sans le leadership américain. Il fallait voir Emmanuel Macron, Christine Lagarde et Vladimir Poutine, copains comme cochons, expliquer leurs plans pour l’avenir du monde sous les regards médusés du premier ministre japonais, Shinzo Abe, et du vice-président chinois, Wang Qisang. Il est vite apparu que tous s’entendent au moins sur une chose : l’ordre économique mondial actuel, comme voulu par les Américains, n’a aucun sens. Il mène au chaos.

1 Que reprochent ces dirigeants aux politiques économiques américaines ?

Tous trouvent inadmissible que les États-Unis puissent imposer des sanctions économiques aux autres pays sans passer par les organisations internationales créées pour gérer l’économie mondiale. Ils reprochent aux États-Unis d’avoir eux-mêmes des lois économiques tortueuses qui finissent toujours par avantager les intérêts américains. L’autre question qui agace est l’absence de redistribution de la richesse. Madame Lagarde, la directrice du FMI, l’a bien soulevé. Beaucoup de richesse nouvelle a été créée ces dernières années grâce en partie au commerce international. Mais cette richesse se concentre entre les mains de très peu de personnes. Cette concentration déstabilise de nombreux pays et entraîne de dangereux problèmes de dettes.

2 Que proposent ces dirigeants pour résoudre ces problèmes ?

Les dirigeants veulent que les institutions internationales actuelles jouent pleinement leur rôle d’arbitres et de régulateurs. Au besoin, ils appellent à les réformer. Ils ne veulent pas de nouvelles institutions internationales. Ils condamnent le retrait des États-Unis de ces institutions. Ils proposent un renforcement de la coopération.

3 Quel est l’objectif ultime des dirigeants ?

Ils ont tous exprimé leur désir de dessiner une grande paix de l’Atlantique au Pacifique. Ici aussi, les politiques de Donald Trump sont en porte-à-faux avec celles de la plupart des autres pays. Très clairement, Macron compte sur Poutine pour aider à résoudre la crise iranienne.

Les États-Unis, Israël et l’Arabie saoudite sont bel et bien isolés du reste du monde dans ce dossier. Aussi, l’attitude de Trump dans les négociations avec la Corée du Nord agace et déçoit. Même si Abe se déclare en faveur des positions de Trump, tous, y compris les Chinois, se prennent à rêver d’une Europe et d’une Asie qui auraient moins besoin de la présence militaire américaine.

4 L’OTAN est-elle toujours pertinente ?

Macron a critiqué les politiques de l’OTAN à l’égard de la Russie. Il est hors de question pour lui de sortir de l’OTAN. Mais il ne veut pas non plus, selon ses termes, que l’Europe se mette à dos la Russie. Selon lui, il faut construire un nouvel espace de confiance avec la Russie. Il appartient à l’Europe de décider comment.

5 Les États-Unis sont-ils isolationnistes ?

Les États-Unis de Trump se sont engagés de facto dans un processus isolationniste. Les affaires mondiales avancent de plus en plus vite. Un nouvel ordre mondial où les États-Unis ne jouent plus un rôle dominant émerge très rapidement. Les États-Unis servent malgré eux de catalyseur de ce nouvel ordre mondial. Beaucoup de pays comme la France estiment que cet ordre pourra impliquer tous les grands pays dans une belle coopération internationale. Malheureusement, cette belle coopération risque fort d’être une simple étape transitoire vers la domination de la Chine.