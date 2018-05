Repos dans la nature

Pour un séjour reposant et divertissant où la convivialité et le confort sont à l’honneur, on choisit l’Auberge du Vieux-Moulin. En pleine nature luxuriante, c’est le bonheur !

L’Auberge du Vieux-Moulin accueille ses invités depuis plus de 23 ans dans un cadre enchanteur au bord du lac Goyer dans Lanaudière. Le propriétaire, Yves Marcoux, propose des hébergements confortables où le bois domine aussi bien dans les chambres que dans les aires communes. Ambiance familiale et chaleureuse partout, notamment dans les nombreux salons pratiques.

Beaucoup de variété

On bénéficie d’hébergements en chambres, tous avec au moins un grand lit, dans le bâtiment principal. Les chambres disposent aussi d’un lit double escamotable convenant aux familles. Le bain-tourbillon, le foyer et le réfrigérateur sont appréciés. Les suites luxueuses et vastes disposent d’un salon confortable, d’une cuisine équipée, d’une salle à manger, de chambres en plus d’un balcon avec vue sur le lac. Chaque hébergement respire la quiétude et possède sa propre salle de bain privée. Cinq à six invités accèdent aussi à un hébergement original en tipi amérindien aménagé près de l’enclos des daims près de l’accueil. L’électricité tout comme une salle de bain complète s’y trouvent. Par ailleurs, les groupes de 15 personnes peuvent louer un des chalets de 4 chambres avec spa.

On s’amuse !

Dès l’arrivée du beau temps, on s’amuse beaucoup dehors. De nombreuses activités sont offertes (kayak, canot, pédalo, chaloupe, vélo de montagne, badminton, volley-ball...) avec ce qu’il faut pour s’amuser. On se baigne dans le lac et on s’allonge sur la plage, les enfants jouent dans les modules de jeux.

À savoir

TARIFS: Une nuit en chambre en occupation double à partir de 190 $ et dans un tipi à 140 $.

SERVICES: On commande une boîte à lunch pour partir en excursion ou on la déguste sur place le midi. Soins et massages sont offerts. Au déjeuner, on se sert au buffet (céréales, yogourt, fruits, cretons, fromages...), on ajoute un plat chaud (omelette, pain doré, crêpes, etc.) qu’on nappe de sirop d’érable fait sur place ($). Au souper, on se délecte de mets conçus de produits locaux (gibier, joue de bœuf, poisson...) au restaurant.

ACTIVITÉS SUR PLACE: Le centre de détente comprend piscine, bain vapeur, sauna sec et bain à remous à l’intérieur et 3 bains à l’extérieur avec plusieurs aires de repos aménagées. Tables de billard, de soccer et d’air-hockey disponibles. En soirée, on discute autour du feu (guimauves fournies).

ACTIVITÉS TOUT PRÈS: De l’auberge, on accède au Sentier national de la Matawinie pour faire de la randonnée pédestre et du vélo de montagne.

COORDONNÉES:

Auberge du Vieux-Moulin

200, chemin du Vieux Moulin

Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Québec)

J0K 2K0

Téléphone : 1 866 884-0211

www.auberge-lanaudiere.com