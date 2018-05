Retrouvailles avec Évangéline

En s’attaquant à un album de reprises des années 1970, Annie Blanchard savait qu’une pièce s’imposerait d’elle-même : Évangéline. Douze ans après avoir remporté le Félix de la chanson de l’année avec ce titre, elle le revisite aujourd’hui sur Welcome Soleil, un cinquième album en carrière.

Il y a plusieurs années qu’Annie Blanchard promettait, tant à ses fans qu’à elle-même, d’enregistrer à nouveau sa chanson fétiche.

Oui, la chanteuse l’avait endisquée à deux reprises dans le passé, soit pour l’album de Star Académie, puis pour Sur l’autre rive, son tout premier effort en carrière. Mais ces deux disques n’étant aujourd’hui plus disponible en version physique, la demande des fans était bel et bien présente.

« Je savais que je voulais ramener Évangéline. Mais, évidemment, je voulais que ça cadre bien avec le projet. Ça me prenait un concept. Et quand j’ai décidé de faire des reprises des années 1970 en français, j’ai réalisé que la chanson rencontrait tous les critères de Welcome Soleil. C’était l’occasion de le faire », explique Annie Blanchard en entrevue au Journal.

« Ma version »

Et 13 ans après l’avoir interprétée dans le cadre de Star Académie, force est de constater que cette Évangéline demeure tout aussi puissante auprès de la chanteuse et de ses fans. Peut-être même plus encore ; il semble bien que les années aient permis à Annie Blanchard et Évangéline de s’apprivoiser mutuellement. Résultat : c’est « sa version » de ce classique, jadis popularisé par Isabelle Pierre, qu’elle offre aujourd’hui.

« Quand je l’ai chantée à Star Académie, j’avais 27 ans. Et c’était une chanson extrêmement intimidante ! Mais aujourd’hui, j’ai 40 ans. Ma voix a évolué et moi, j’ai acquis de la maturité en tant qu’artiste, mais aussi en tant que femme. Pour cette nouvelle version, j’ai choisi le tempo et la tonalité, et je l’ai enregistrée en Acadie. C’est vraiment ma version, celle qui me ressemble complètement », explique-t-elle.

À la demande des fans

À l’instar de son effort précédent Those Were the Days, ce Welcome Soleil est né de la demande de son public. Après avoir entendu ses reprises anglophones des années 1970, les fans d’Annie Blanchard lui ont vite réclamé le même exercice, mais cette fois-ci en français.

« J’ai découvert que la langue pouvait être un obstacle ; pendant ma tournée Those Were the Days, les gens me disaient qu’ils ne comprenaient pas l’anglais, alors c’était plus difficile pour eux d’apprécier totalement les chansons. Je suis donc allée chercher d’autres titres dans ma boîte à souvenirs, mais tous en français », raconte la chanteuse.

Et elle n’a pas eu à chercher bien longtemps. Rapidement, les titres d’Édith Butler, Patrick Norman et autres Zachary Richard se sont joints à Évangéline pour compléter ce Welcome Soleil, un recueil de 10 chansons arrivé sur les tablettes hier.

La force de la nostalgie

Après ces deux incursions remarquées dans les années 1970, une question s’impose. Serait-ce la quarantaine qui rend Annie Blanchard nostalgique ? Peut-être, admet en riant celle qui a soufflé 40 bougies en octobre dernier.

« En avançant en âge, on commence à perdre des gens autour de nous, des grands-pères ou des grands-mères. Et c’est avec nos souvenirs qu’on réussit à les garder près de nous. Et la musique permet de nous ramener rapidement à un moment, un endroit, précis dans notre passé, avec les gens qu’on aime », avance-t-elle.

« Mais peu importe mon âge, c’est un projet que j’ai toujours su que j’allais faire. J’aime tellement les années 1970. J’ai toujours dit que j’aurais dû naître 10 ans plus tôt pour pouvoir les vivre », ajoute-t-elle en riant.

L’album Welcome Soleil est en vente maintenant.