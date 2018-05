Tour des îles

WROCLAW, Pologne | Sur les petites îles formées dans la ville, on repère les bâtiments historiques de Wroclaw, dont les couvents et les églises, telle celle de Notre-Dame-du-Sable avec sa collection de jouets animés.

S’y trouve aussi le quartier historique Ostrow Tumski, dont l’origine remonte au 10e siècle. On peut y voir de nombreux bâtiments intéressants, dont la cathédrale Saint-Jean-Baptiste avec ses nombreuses chapelles incorporées. On traverse aussi le pont Tumski, sur lequel les amoureux vont « cadenasser » leurs amours. Dans ce quartier paisible, on peut observer à la nuit tombante le va-et-vient des allumeurs de réverbères.

Photo Sylvie Ruel

Et pas très loin de là, on peut se récréer loin du bruit dans les jardins botaniques, avec leurs vastes plans d’eau remplis de canards. Wroclaw a un souci pour la qualité de vie : elle possède 40 parcs et plusieurs pistes cyclables avec un service de « bixis ».

Photo Sylvie Ruel

Chez les étudiants

Ce qui fait aussi son charme, c’est qu’elle est une ville étudiante animée. On rencontre les étudiants sur la grande place, on les voit attablés dans les cafés et restaurants autour de l’université. Cette fameuse université fondée en 1702 et son bâtiment baroque bâti sous le règne de l’empereur Léopold Ier des Habsbourg méritent un détour. Il faut voir la salle Léopoldine, une salle du 18e siècle ornée d’angelots et de dorures avec son plafond couvert de fresques. Cette salle, que visitent de nombreux touristes, sert à la remise des diplômes des étudiants. Du toit de l’édifice, nous aurons une très belle vue sur la ville.

Photo Sylvie Ruel

Lorsqu’ont lieu des manifestations sportives à Wroclaw, c’est dans la Halle du Centenaire qu’elles se tiennent. Cet immense bâtiment circulaire en verre et béton, où peuvent se réunir 10 000 personnes, a accueilli le congrès des jeunesses hitlériennes et le congrès eucharistique de Jean-Paul II. À côté du bâtiment, dans les jardins décorés de fontaines, sont offerts en continu des spectacles son et lumière durant l’été.

La ville possède de nombreux musées : le musée national avec ses collections anciennes et sa collection d’art contemporain, musée d’archéologie, musée militaire, musée d’architecture... Et un jardin zoologique, l’un des plus anciens d’Europe, avec presque 5000 pensionnaires, dont une grande section réservée aux animaux d’Afrique.

Repères

Manger

Kurna Chata, dans le quartier de l’université. Pour une cuisine traditionnelle à bon prix. Rue Odrzanska 17.

Bistro parisien, au cœur de la vieille ville, sur la rue Nozownicza. On y sert une cuisine française dans un décor traditionnel parisien.

K2, un minuscule salon de thé décoré de couleurs pastel, qui offre des pâtisseries et des thés dans une atmosphère intimiste. Sur la rue Kielbasnicza.

Dormir

Hôtel Patio, au cœur de la vieille ville, à 100 mètres de la grande place : 50 chambres confortables, resto et bar.

Hôtel Duet, à cinq minutes à pied du centre-ville : grandes chambres et excellent restaurant.

Sites utiles

www.wroclaw.pl

www.visitpoland.com

www.polska.pl