Troisième dans les sondages: tout se jouera en campagne électorale, croit Jean-François Lisée

Troisième dans les sondages, le Parti québécois pourrait créer la surprise comme le NPD le fait présentement en Ontario, estime Jean-François Lisée.

«La conversation électorale, dans la campagne électorale, c’est ce qui fait et défait les gouvernements. Et les gens qui sont arrivés premiers au début des campagnes électorales arrivent très rarement premiers. Alors, pour moi, mon positionnement, notre positionnement, ça me satisfait», a assuré le chef péquiste samedi matin, à son arrivée au Conseil national de sa formation politique à Drummondville.

Il s’agit du dernier grand rassemblement du parti avant les élections et le PQ compte en profiter pour dévoiler sa plateforme électorale, quatre mois avant la date du scrutin.

Alors que le PQ stagne à près de 20% dans les sondages, Jean-François Lisée rappelle que le NPD ontarien a fait une percée surprise dans la campagne électorale en cours et mène désormais devant les troupes du conservateur Doug Ford.

«Pendant longtemps, [les électeurs ontariens] ont pensé que les conservateurs étaient le meilleur outil de changement, rappelle-t-il. Et lorsque la campagne électorale a commencé, ils se sont mis à écouter les arguments des uns et des autres, puis ils se sont dit ‘‘finalement ce n’était pas un si bon choix que ça, le NPD a une meilleure équipe et est plus crédible, donc on se tourne vers ça’’. Nous, on pense que c’est ce qui va se passer aussi au Québec.»

Le chef péquiste a toutefois refusé de qualifier François Legault de «Doug Ford québécois». «Je n’irais pas jusque là», a-t-il lancé.

Le «mirage» Legault

Le chef péquiste et ses députés avaient réservé toutes leurs critiques pour le leader de la CAQ, François Legault, qui a été qualifié de «mirage».

«La CAQ serait un danger pour un bon gouvernement, ils voudraient affaiblir l’État, a affirmé Jean-François Lisée. Leurs propositions ne sont pas crédibles.»

Dévoilée vendredi, la promesse de la CAQ de réduire à 90 minutes l’attente dans les urgences des hôpitaux du Québec «nous fait penser à Jean Charest en 2003», a lancé Jean-François Lisée. «Plus personne ne croit ça», dit-il.

Le chef péquiste n’a décoché aucune flèche envers son autre principal adversaire, le Parti libéral de Philippe Couillard.