Un premier départ à l’arrêt-court pour Russell Martin

Le Québécois Russell Martin entamait un premier match en carrière à l’arrêt-court, samedi à Philadelphie, dans une défaite de 2-1 des Blue Jays de Toronto contre les Phillies.

Martin avait évolué à cette position pour une première fois le 15 mai face aux Mets de New York, lors de la huitième manche.

L’athlète de 35 ans est ainsi devenu le septième joueur différent à jouer à l’arrêt-court pour la formation canadienne, cette saison. Troy Tulowitzki, blessé au pied, et Aledmys Diaz, touché à la cheville, sont les principaux atouts de l’équipe à cette position.

Nola solide

Martin a également connu de bons moments au bâton. En frappant le premier coup sûr aux dépens du partant Aaron Nola en septième match, il a été à l’origine du point égalisateur.

Cette frappe a d’ailleurs sonné la fin de la présence de Nola au monticule. L'artilleur n’a permis qu’un point, un coup sûr et trois buts sur balles en six manches et deux tiers. Il a également retiré 10 adversaires sur des prises.

Le droitier connaît une excellente saison, revendiquant une fiche de 6-2 et une moyenne de points mérités de 2,27 en 11 départs.

La victoire est allée au dossier de Seranthony Dominguez (1-0), tandis que Luis Garcia a réussi le sauvetage.

Leur coéquipier Nick Williams a produit le point de la victoire en expédiant un tir de Joe Biagini (0-4) dans les gradins, lors du huitième tour au bâton. Maikel Franco a également réussi un circuit dans la victoire.

Le partant des Blue Jays Jaime Garcia a œuvré pendant sept manches sur la butte, ne permettant qu’un seul point et cinq frappes en lieu sûr.

Les deux équipes croiseront le fer une dernière fois dimanche après-midi après s’être divisé les honneurs des deux premiers duels de la série.