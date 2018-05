Un Québécois a conquis l’Alabama

AUBURN, Alabama | Sixième manche, deux retraits et deux hommes sur les buts. Avec un compte de deux balles et deux prises, la balle courbe dirigée vers lui par le lanceur des Tigers de LSU Matthew Beck est parfaite. Édouard Julien s’élance et, dès l’impact, il le sait. La balle est loin, très loin, et le voltigeur ne peut que regarder, impuissant, la balle passer au-dessus du mur protégeant la clôture au champ extérieur du Plainsman Park.

Nous sommes le 19 mai et il s’agit du dernier match de la saison des Tigers d’Auburn. Avant cette rencontre, Julien traversait une séquence d’un seul coup sûr à ses 23 dernières présences. Il terminera finalement cette dernière rencontre avec trois coups sûrs en cinq présences et quatre points produits.

Cette prestation est un peu à l’image de la première saison que le puissant cogneur natif de Sainte-Foy connaît. Cette longue balle pour clôturer la saison, sa 14e, lui a permis de terminer au troisième rang à ce chapitre parmi tous les joueurs de première année dans la NCAA en saison régulière.

Mieux encore, ses 57 points produits ont constitué la meilleure production aux États-Unis, toujours chez les joueurs de première année.

Mais il ne s’est pas arrêté là. À son premier match du tournoi éliminatoire de la South Eastern Conference (SEC), Julien a frappé un simple victorieux en 11e manche pour permettre aux Tigers de défaire les Wildcats de Kentucky 4-3.

Puis, lors du match suivant, mercredi face à Ole Miss, un grand chelem, son troisième de la saison, en neuvième manche lui a permis d’engraisser encore davantage ses statistiques personnelles, mais surtout d’aider son équipe à passer au tour suivant.

En date d’aujourd’hui, il compte 15 circuits et 62 points produits en 56 rencontres.

Éclosion

L’exploit de Julien a de quoi impressionner. Premièrement, Auburn fait partie des meilleurs programmes de baseball aux États-Unis.

Au fil des ans, les Bo Jackson, Tim Hudson et Josh Donaldson sont passés par Auburn avant de faire carrière dans le baseball majeur.

Il est donc plutôt rare pour des joueurs de première année d’y jouer un rôle important. Plus encore, jamais les meilleurs Québécois de l’histoire n’ont si bien fait à un si jeune âge.

Pourtant, rien ne laissait présager que Julien connaîtrait une saison aussi remarquable lorsqu’il est arrivé à Auburn, l’automne dernier.

« Après l’automne, je n’avais pas bien fait et je m’attendais à jouer quatre ou cinq matchs. Pendant le congé des Fêtes, je suis revenu à Québec et me suis entraîné avec Josué Peley. Il m’a donné deux ou trois conseils et ç’a m’a redonné confiance en mon élan », mentionne-t-il.

Il ne rate pas l’occasion

À son retour, Julien a profité de sa confiance renouvelée ainsi que d’une blessure à un joueur de dernière année, Dylan Ingram, pour saisir une chance que le personnel d’entraîneurs des Tigers n’a pu lui retirer.

Utilisé plus souvent qu’autrement en tant que frappeur désigné, il a tout de même été utilisé au deuxième but à quelques reprises, mais la présence du vétéran Luke Jarvis l’a relégué au rôle de réserviste à cette position.

Peu importe, il a réussi à se faire valoir dans le rôle qu’on lui a confié, frappant souvent au cœur de l’alignement des frappeurs.

« Je suis un fan de Ed, a mentionné l’entraîneur des frappeurs des Tigers, Gabe Gross. Il a un don, une puissance dans les mains qui ne s’apprend pas et il ne fait que commencer à réellement comprendre comment l’utiliser. Son potentiel est encore à raffiner, mais je pense réellement qu’il est illimité. En continuant à gagner en maturité, il sera un joueur fantastique. »

Faire un joueur complet

L’entraîneur-chef des Tigers Butch Thompson avait entendu parler de Julien par l’entremise de l’entraîneur de l’équipe nationale canadienne junior, Greg Hamilton. Ce dernier lui avait déjà conseillé quelques joueurs, dont Jacob Robson alors qu’il était avec l’Université de Mississippi State, et il n’avait jamais été déçu.

Dès qu’il a vu Julien à l’œuvre, il a compris. Selon lui, le potentiel du Québécois doit être exploité. Son mandat sera de le faire au cours des deux prochaines saisons afin d’en faire de lui un espoir de premier plan pour le repêchage de 2020, auquel il sera admissible.

« On doit prendre ses dons et les raffiner. Ce qu’il est capable de faire déjà, ça ne s’apprend pas, c’est un don de Dieu. Ce qu’on souhaite maintenant, c’est utiliser ce don et d’y incorporer d’autres éléments qui en feront un joueur efficace dans toutes les sphères du jeu. À partir de ce moment, on pourrait assister à quelque chose de spécial. »

Une première saison productive

53 matchs joués

173 apparitions au bâton

46 coups sûrs

14 coups de circuit

58 points produits

32 buts sur balle

66 retraits sur trois prises

Moyenne de présences sur les buts : ,393

Moyenne au bâton : ,266

Moyenne de puissance : ,549

Le repêchage, pas une distraction

Il semble que la décision d’Édouard Julien de faire l’impasse sur l’offre contractuelle des Phillies de Philadelphie, qui l’ont sélectionné au 37e tour lors du repêchage de 2017, a été la bonne.

S’il poursuit sur sa lancée, Julien pourrait être considéré un espoir de premier plan pour celui de 2020. Mais il est loin de s’en faire avec ça en ce moment.

Pour que Julien accepte l’offre des Phillies et qu’il fasse le saut directement chez les professionnels, il aurait eu besoin d’une proposition « qui aurait changé ma vie ».

Julien avait déjà fait des recherches sur les différents programmes et il avait encadré Auburn dans sa liste de priorités.

Sa première saison dans la NCAA lui a donné raison. Les chiffres qu’il a présentés se comparent avantageusement aux autres joueurs de son âge à travers les États-Unis. S’il poursuit au même rythme, il améliorera de façon considérable son rang de repêchage en 2020.

« Je n’y pense pas pantoute, prévient-il d’emblée. Si je m’en fais avec ça, je vais m’enfler la tête et essayer de trop en faire. »

Observé

En plus, il a eu l’occasion d’évoluer cette saison avec le lanceur Casey Mize, pressenti pour être le premier choix au total du prochain repêchage de la MLB, le 4 juin.

À chaque rencontre dans laquelle Mize a été impliquée, une vingtaine de recruteurs étaient assis dans les gradins.

« Ça m’a peut-être aidé parce que Casey lançait souvent les vendredis et je faisais toujours bien. C’est sûr que ça aide d’avoir le meilleur joueur du repêchage dans ton équipe. J’ai reçu beaucoup d’appels d’agents cette année. Mais, encore une fois, je ne m’en fais pas avec ça. Je contrôle ce que je peux contrôler. »

Des parents réalistes

Cette attitude de ne pas voir trop loin, Édouard Julien l’a très certainement héritée de ses parents. Présents à Auburn lors de la visite du Journal la semaine dernière, Rémy Julien et Nathalie Hamelin se sont montrés très humbles et réalistes face aux succès de leur fils.

Fiers, ils ne désirent tout de même pas se projeter dans l’avenir. Ce qu’ils désirent, d’abord et avant tout, c’est que leur fils ait du plaisir dans ce qu’il fait sans avoir à gérer avec une pression supplémentaire.

Pour eux, il est important de tempérer les attentes. Oui, Édouard a connu une bonne première saison à Auburn, mais tout sera à recommencer l’an prochain et en 2020 lors de son année de repêchage.

« Il doit continuer à travailler, car il y a peut-être un joueur qui va arriver l’année prochaine et lui prendre sa place. Il doit rester les deux pieds sur terre. Le baseball, ce sont des hauts et des bas. Jusqu’à présent, ça va bien et il a une bonne communication avec son entraîneur. En plus, Édouard est un gars d’équipe, il veut gagner », mentionne sa mère.

Julien aura une autre opportunité de se faire valoir, cet été, puisqu’il joindra les Commodores de Falmouth de la Cape Cod League, un circuit fort relevé où plusieurs des meilleurs espoirs du baseball évoluent durant l’été.