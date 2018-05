Une semaine décisive pour le Canadien

Détenteur du troisième choix au total en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), le Canadien de Montréal sera particulièrement attentif, dès lundi à Buffalo, lors du camp d’évaluation des meilleurs espoirs.

Déjà, plusieurs jeunes athlètes sont arrivés aux États-Unis pour l’occasion. Au total, 60 attaquants, 37 défenseurs et sept gardiens de but doivent participer à cette série de tests physiques et médicaux. Des entrevues individuelles avec les équipes sont également au programme tout au long de la semaine.

«L’objectif est de présenter un événement permettant au personnel de la Ligue nationale de hockey d’interagir avec les étoiles de demain, a décrit Dan Marr, directeur de la Centrale de recrutement sur le site web de la LNH. Nous aidons les équipes dans leur quête d’obtenir le plus de connaissances possibles sur chacun des espoirs en vue du repêchage.»

Si le fameux défenseur suédois Rasmus Dahlin retiendra l’attention à Buffalo, d’autant plus que les Sabres détiennent la première sélection, le Russe Andrei Svechnikov et le Tchèque Filip Zadina seront également scrutés à la loupe par les différentes organisations.

Les espoirs invités sont tous dans le classement final de la Centrale de recrutement de la LNH chez les patineurs nord-américains et européens. L’attaquant Joseph Veleno, des Voltigeurs de Drummondville, est le Québécois le mieux classé, au huitième échelon en Amérique du Nord.

Olivier Rodrigue convoité

Du côté des gardiens, le Québécois Olivier Rodrigue figure au sommet des espoirs nord-américains à sa position. Le porte-couleurs des Voltigeurs a participé à 53 matchs lors de la récente saison, montrant un dossier de 31-16-3 et une moyenne de buts alloués de 2,54.

En plus du troisième choix au premier tour, le Canadien détient quatre sélections en deuxième ronde.