5 expositions à voir gratuitement

Encore une fois cette année, les musées de la métropole ouvrent gratuitement leurs portes aux visiteurs dans le cadre de la Journée des musées montréalais. En tout, ce sont plus d’une centaine d’expositions qui seront présentées dans 31 musées de la ville. Le Journal vous en suggère cinq à ne pas manquer.

Paris en vitrine

Cette nouvelle exposition, qui sera présentée jusqu’au 24 mars 2019, invite le public à s’évader dans la Ville Lumière afin d’explorer les boutiques parisiennes les plus populaires du 18 e siècle. Présentée en collaboration avec TV5, Paris en vitrine dévoile près de 400 artefacts français de cette époque. Une expérience de réalité virtuelle permet aussi aux visiteurs de plonger au cœur du Paris historique.

Rafael Lozano-Hemmer

Photo courtoisie, Olivier Santana

L’artiste montréalais célébré à travers le monde arrive avec sa plus grande exposition individuelle jamais présentée au Canada et aux États-Unis. Avec Présence instable, on a droit à une rétrospective majeure de la production de Lozano-Hemmer des 18 dernières années avec 21 œuvres significatives, dont plusieurs installations immersives à grande échelle.