Blue Jays: J.A. Happ pour renverser la vapeur à Philadelphie

Muselés par l’artilleur Aaron Nola et les Phillies de Philadelphie pendant six manches et deux tiers dans une défaite de 2-1 samedi, les Blue Jays de Toronto entendent redresser leur barque qui prend graduellement l’eau, dimanche.

La rencontre, la dernière de la série entre les deux équipes, sera diffusée à l’antenne de TVA Sports dès 13h30.

Pour la rencontre, le gérant John Gibbons fera confiance à son meilleur lanceur du moment, le vétéran J.A. Happ (6-3) avant de dérouler les plans pour contrer les puissants Red Sox de Boston, lundi. Le gaucher a lancé plus de sept manches à chacune de ses deux dernières sorties, allouant seulement deux points sur cinq coups sûrs.

La formation de la Ville Reine tentera de protéger sa fiche gagnante sur les pelouses adverses (12-11), l'un des points positifs de sa saison après 52 parties. Les représentants de l'Ontario pointent quatrièmes dans la section Est de l'Américaine.

Au monticule pour des Phillies qui ont beaucoup à gagner, le jeune Nick Pivetta tâchera de poursuivre sur sa lancée des trois derniers matchs qu’il a débuté. Après une sortie d’une manche à peine au début du mois, Pivetta a complété trois de ses meilleurs départs en carrière. Il pourrait en faire voir de toutes les couleurs aux Torontois.

Une victoire des Phillies leur permettrait de distancer peu à peu les Braves d’Atlanta au sommet de la section Est de la ligue Nationale, eux qui ont encaissé trois revers consécutifs ces derniers jours.