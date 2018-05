Marc Levy, l’écrivain français à succès établi à New York depuis plusieurs années, propose une superbe comédie romantique pleine d’humanité dans son 19e roman, Une fille comme elle. Avec une héroïne en fauteuil roulant, un vieux liftier indien et son neveu mystérieux, il explore avec brio les différences qui séparent... et unissent les gens.

Cette histoire pleine de charme se déroule dans un immeuble cossu de Greenwich Village, dans le fameux Washington Square Park et dans le quartier Spanish Harlem, célèbre pour sa joie de vivre et ses graffitis colorés. Les habitants du 12, 5e Avenue ont tous leurs rêves, leurs petits secrets et leurs ambitions. Et ils peuvent tous se fier sur la compétence et l’efficacité de Deepak, le vieux liftier indien de cet immeuble de prestige qui opère avec précision un ascenseur antique.

Deepak est sur le point d’accomplir le rêve de sa vie : parcourir dans son ascenseur 20 000 km à la verticale. Mais l’arrivée de son énigmatique neveu de Bombay, Sanji, va quelque peu bousculer ses plans. Et aussi ceux de la belle Chloé, une comédienne charmante qui se déplace depuis en fauteuil roulant.

« Ce dont j’ai eu envie, c’est d’écrire un roman qui amène le lecteur à rencontrer non seulement la différence des autres, mais sa propre différence », précise l’écrivain, en entrevue. « Si les autres n’étaient pas différents de nous, notre propre différence n’existerait pas. Le fil rouge de l’histoire est cette phrase de Sanji qui dit : j’imagine un monde où les gens s’écouteraient au lieu de s’invectiver. »

Derrière la façade

Marc Levy souhaitait inviter les lecteurs à aller au-delà des apparences, et à découvrir les vies extraordinaires de gens très ordinaires. Une promenade dans les rues de New York l’a inspiré. « Un jour, je marchais dans les rues, je regardais les immeubles, les fenêtres, et je voyais des gens qui s’engouffraient dans un immeuble et j’imaginais ce théâtre de la vie. Qu’est-ce qui se passe derrière cette façade ? »

« J’ai pris la liberté de la plume de l’écrivain, et j’ai pris le lecteur par la main. On a traversé la façade et on est entrés dans la vie de cet immeuble. »

Le 12, 5e Avenue existe vraiment, mais l’immeuble dont il s’est inspiré, il l’a gardé confidentiel pour éviter que les touristes se mettent à défiler dans le hall pour aller voir le vieil ascenseur.

Il a également rencontré un liftier, pour qu’il lui parle de sa vie, de son métier. « Ces gens font des métiers d’une très grande humilité, mais ce sont des passeurs. La connaissance de ces gens sur ceux qui montent dans leur ascenseur est tellement supérieure à celle de ceux qui, justement, montent dans leur ascenseur. »

Tout le roman tourne autour de ça, ajoute-t-il. « Deepak le dit : être liftier est bien plus qu’un métier, c’est un sacerdoce. Comme être concierge à Paris ou chauffeur de bus. Il y a une quantité de métiers où on est au service des autres, et qui sont des métiers que la société ne valorise pas de façon extraordinaire, alors qu’ils sont cruciaux dans le lien social. »

Au-delà des clichés

Marc Levy voulait surprendre par les faux-semblants. « Le fait que Sanji et Deepak soient Indiens, ce n’était pas pour faire un cliché sur l’Inde. Sanji se défend de tous ces clichés : au travers de ses différences, ses ressentis sont comme les nôtres. Ce qui est intéressant, c’est de faire oublier qu’il est Indien, comme ce qui m’intéressait, c’était de réussir à faire oublier que Chloé est en chaise roulante. »

En librairie le 22 mai.

► Les romans de Marc Levy sont traduits dans 49 langues et vendus à plus de 40 millions d’exemplaires.

► Il est le seul auteur français à apparaître dans les meilleures ventes en Chine.

► Il est aussi le seul Français à figurer parmi les auteurs les plus vendus sur le marché américain.

► En janvier 2018, il a représenté la France au prestigieux Hay Festival de Carthagène, en Colombie.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« En cette fin d’après-midi, alors que débute son heure de pointe, Deepak a déjà effectué trois voyages. Un aller-retour au 7e étage pour monter M. Williams, un chroniqueur de la chaîne Fox News. Un autre pour descendre M. Groomlat, le comptable qui occupe un bureau au 1er étage. Et maintenant un trajet vers le 6e, avec le golden retriever des Clerc, un couple de Français. Leur gouvernante récupérera l’animal sur le palier, confiera à Deepak un billet de dix dollars qu’il remettra aussitôt au promeneur de chiens qui attend son dû dans le hall. »

– Marc Levy, Une fille comme elle, Éditions Robert Laffont/Versilio