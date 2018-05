David Lemieux doit rester à 160 selon Jean Pascal

QUÉBEC | Jean Pascal est toujours aussi spectaculaire. Il est venu faire son tour au Centre Vidéotron et a vite été entouré par les fans.

Pascal était accompagné de son beau-père, M. Nevis Ramirez, ce qui est déjà une excellente nouvelle en soi. Rien de mieux qu’un beau-père pour rentrer vite à la maison après une soirée de boxe.

Jean Pascal n’a pas hésité à donner son opinion sur la controverse entourant le poids de David Lemieux. On sait que le clan Lemieux envisage de faire boxer son ex-champion du monde à 168 livres. Pascal est contre cette idée : « David doit rester dans les 160 livres. C’est là qu’il est le meilleur. Il est trop petit pour boxer à 168 livres. En plus, c’est chez les 160 qu’on trouve Gennadi Golovkin et Canelo Alvarez. C’est à David Lemieux d’être encore plus discipliné. À une semaine d’un combat, il ne faut pas avoir plus de six livres à perdre pour la pesée. Dix livres, c’est trop », explique Pascal.

Jean Pascal se prépare pour Steve Bossé. Il veut donner un bon spectacle... mais seulement une fois qu’il sera certain de gagner.

DONALD TRUMP OU MAKHMUDOV ?

Pauvre Mexique. On se demande qui est le plus dangereux pour ce beau pays couvert de cactus (la téquila) et de sombreros. Donald Trump ou Arslanbek Makhmudov ? C’était le deuxième combat du terrifiant Russe originaire de la république contestée d’Odessa. Le pauvre Mexicain a reçu un premier coup et a vite réalisé qu’il ne survivrait pas sur le terrain de la guerre. Il s’est relevé, est tombé, s’est relevé, est tombé... et est resté sur le tapis.

Le pire, c’est que le pauvre Elder Hernandez, 5-1 avant le combat, était considéré comme un bon adversaire.

Makhmudov, un protégé d’Artur Beterbiev, est entré dans le Centre Vidéotron au son d’une sirène stridente : « C’est le son d’une sirène en cas d’attaque nucléaire », est venue expliquer Virginie Assaly, dite Miel, au nom de Makhmudov.

Juste avant, un des Kazakhs d’Anna Reva, Saddridin Akhmedov s’est débarrassé de son Argentin en quelques secondes. Cette fois, il a été poli avec son adversaire et le commissaire Michel Hamelin est allé le remercier.

Parlant de M. Hamelin, la semaine dernière à Toronto, son nom circulait dans les cercles de la régie ontarienne. Il ne veut rien confirmer, mais on l’aurait approché.

J’espère que ce n’est pas vrai.

MARTIN TREMBLAY ET YVON MICHEL

Martin Tremblay, le grand patron du Centre Vidéotron et des sports et spectacles chez Québecor, a contacté Yvon Michel au cours des derniers jours. Il n’a pas voulu donner de précision sur cet appel « privé », mais il a reconnu que le contrat liant GYM et Gestev était toujours en vigueur et que certains combats annoncés par Michel l’intéressaient. Sauf qu’ils sont déjà rendus chez evenko. Ça devient compliqué.

TEMPLE DE LA RENOMMÉE POUR ALAIN BONNAMIE

Alain Bonnamie, qu’on a connu autant comme boxeur que comme kickboxeur et en karaté, a été intronisé hier à Québec au Temple de la renommée des ceintures noires. La cérémonie se tenait à l’hôtel Château Laurier. Yves Lavigne, un des grands arbitres de l’UFC, a également été intronisé. Lavigne a l’air d’un comptable, mais il est ceinture noire en karaté Sankudo et en Tae Kwon do. Mais son haut fait d’armes est d’avoir un personnage à son image dans les jeux vidéo de l’UFC. Ça, c’est méga big.

Marc Asselin, Karyne Bélanger et Alain Gilbert ont également été intronisés ou honorés.

Dans tous les cas, on honore autant le sportif que l’homme ou la femme de grande qualité.

NATHALIE BRUNEAU, LA MICHAEL BUFFER SELON VIC THÉRIAULT

Nathalie Bruneau, qu’on connaît surtout par TVA et le 91,9, sera l’annonceure maison pour le gala de kick-boxing organisé par Vic Thériault au Casino le 22 juin. Mme Bruneau était à Toronto la semaine dernière pour Stevenson-Jack, à Québec hier soir et on la retrouve souvent à Las Vegas pour les grands événements. Une experte et un bon choix.

SIMON KEAN EN CONGÉ

Simon Kean, le poids lourd de la Mauricie, est venu assister au gala d’hier au Centre Vidéotron. À trois semaines de son combat tant attendu contre Adam Braidwood à Shawinigan, il est déjà dans une forme de compétition. Par ailleurs, Roger Lavergne, le président des Cataractes et promoteur à Shawinigan, est fébrile. L’atmosphère est déjà animée dans cette belle ville de la Mauricie. Ti-lou et un humble biker devraient aller y faire un tour cette semaine.

UN TRÈS BON GALA

À part Makhmudov et Akhmedov qui sont trop forts pour tout ce qu’on peut leur opposer pour l’instant, ce fut un très bon gala de boxe. De bons adversaires, des combats acharnés : Vincent Thibault qui en a arraché au début de son combat, du beau monde, Anna Reva qui veut mourir quand ses boxeurs reçoivent un coup, Alain April et Andy Dépatie, le doc Mailloux et Jean-Philippe Arcand étaient attentifs, Jean-Marc Gagné qui n’était pas là, tous les ingrédients étaient réunis pour une bonne soirée.