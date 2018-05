Des acquisitions qui ont fait leurs preuves

La période estivale étant moins garnie en productions originales québécoises, les diffuseurs font le plein de séries qui connaissent de bons succès principalement du côté des Américains. Elles débarquent avec une presse bien établie, ne coûtent pas trop cher, et gagnent l’intérêt des téléspectateurs même pendant la belle saison. En voici 12 qui sauront attirer votre attention dans les prochaines semaines.

Outlander – Le chardon et le tartan

D’abord série romanesque à succès dont les huit tomes ont conquis près de 30 millions de lecteurs, Outlander a fait le saut à la télévision en suscitant tout autant d’intérêt. Pour une troisième saison, Claire Randall, infirmière au combat en 1945, propulsée en Écosse en 1753, et Jamie Fraser, guerrier écossais romantique, exposent sur nos ondes leur passion et les obstacles qui viennent avec. Cette fois, Claire est de retour à son époque avec son mari, alors qu’elle est enceinte de Fraser, emprisonné deux siècles plus tôt.

► Samedi 21 h sur Ici Radio-Canada Télé

Queen of the South : la naissance d’une reine

À l’instar des célèbres barons de la drogue, Teresa Mendoza aime vivre dangereusement. Lorsque son amoureux dealer se fait tuer par un cartel, elle fuit vers le Mexique. D’abord pour rester en vie, puis pour venger celui qu’elle a aimé ; ce qui la propulsera à son tour à la tête d’une organisation déjà menée de main de maître par une autre femme.

► Jeudi 22 h à Séries+

Poldark

Dans la veine historico-romantique, vous aimerez découvrir Ross Poldark, un vétéran charismatique de la guerre d’indépendance américaine. Une histoire d’amour mise à rude épreuve alors que Poldark est perçu comme un révolutionnaire, puis comme un contrebandier et que sa tête est souvent mise à prix.

► Mardi 21 h à Télé-Québec

Shooter : tireur d’élite

Depuis quelques semaines, cette série mettant en vedette Ryan Philippe connaît déjà un beau succès sur Addik. On y suit un ancien tireur d’élite embauché pour protéger le président américain et pour déjouer une tentative de meurtre. Or, c’est lui qui se retrouve au banc des accusés et devra arriver à trouver le réel coupable.

► Jeudi 21 h sur AddikTV

Mob City

Créée par Frank Darabont (Walking Dead) cette série policière nous entraîne à Los Angeles, dans une Amérique d’après-guerre où sévit la corruption. Elle est inspirée de la lutte que menait la police contre la mafia et les entités menées par le célèbre Bugsy Siegel. À cette époque, la moitié de la police agissait pour le compte de la mafia.

► Mercredi 23 h sur Investigation

Meurtres royaux

Alors que les derniers mariages britanniques ont créé un regain d’intérêt pour la royauté, cette série documentaire se penche sur des jours moins glorieux alors que les dignitaires étaient des proies pour la jalousie et les complots. On remonte le temps pour faire état des preuves dans ces histoires mortelles ayant touché des monarques. L’assassinat hypothétique de Georges V par son médecin, la disparition d’Anastasia, fille du dernier tsar de Russie, ou le lien entre le prince Albert et Jack l’éventreur ; certaines histoires fascinent toujours.

► Mardi 21 h sur Investigation

Appelez mon agent

En attendant l’adaptation québécoise que prépare Sophie Lorain, il vaut la peine de jeter un œil à cette production française qui suit le quotidien d’une agence artistique pour répondre aux caprices de leurs clients-vedettes. Leur cote, ils la gagnent ! Ces acteurs-actrices jouent en quelque sorte leur « propre rôle », mêlant ainsi réalité (romancée) et fiction pour un résultat assez divertissant. Michel Drucker, Isabelle Adjani et Juliette Binoche ont accepté de se plier à l’exercice de la deuxième saison avec autodérision.

► Samedi 20 h à ARTV

Traqués

Cette télé-réalité a de quoi nous tenir en haleine. On nous y fait découvrir les techniques d’enquêtes utilisées par des entités comme la CIA ou le FBI pour traquer des criminels. Ici, ce sont neuf équipes de 2 concurrents qui devront vivre comme des fugitifs afin d’échapper à une équipe d’experts et de remporter un important prix en argent. C’est l’occasion d’observer les dessous d’un monde auquel nous ne pouvons avoir accès.

► Lundi 19 h sur Moi&Cie

Lucifer

Le genre fantastique est très populaire depuis quelques années. Il suffit de se fier aux nombreuses adaptations du type comic book pour confirmer que le public en raffole tant au petit qu’au grand écran. Lucifer est d’ailleurs l’adaptation d’une bande dessinée, mais il n’a rien d’un héros de Marvel. Outre le fait qu’il est le seigneur de l’enfer et qu’il peut forcer les gens à révéler leurs désirs enfouis, Lucifer est aussi le propriétaire d’une boîte branchée de Los Angeles. Mais des meurtres y sont commis le forçant à faire équipe avec une policière qui résiste à ses pouvoirs. La série vient de se terminer aux États-Unis.

► Mercredi 19 h à V

Chicago Fire : Caserne 51

Après New York et Los Angeles, c’est la ville de Chicago qui a commence à susciter de l’intérêt. Des franchises à succès se sont développées dont celle-ci qui suit le quotidien mouvementé de l’équipe d’urgence de la caserne 51. Une 5e saison est actuellement présentée à TVA.

► Jeudi 19 h à TVA

La pécheresse

Jessica Biel est la vedette de cette série dramatique. Elle y incarne une mère de famille qui abat de sang-froid un voisin sans raison apparente. Nous assistons ici à sa descente aux enfers alors qu’elle plaide coupable semant le doute chez un enquêteur qui tentera de comprendre ce qui les unissait et ce qui a donné lieu à ce geste irréparable dont l’assaillante ne garde aucun souvenir.

► Mardi 21 h à Addiktv

Marvel : agent Carter

Peggy Carter est une des rares héroïnes féminines de Marvel. Elle a gagné sa place dans la Section scientifique de Réserve en pleine 2e guerre mondiale, alors qu’elle venait de perdre l’homme de sa vie : Capitaine America. Depuis, elle se voit confier des tâches administratives, victime du sexisme de l’époque, ce qui n’empêche pas Howard Stark, son allié dans la section, de lui donner des missions secrètes.

► Jeudi 20 h à V