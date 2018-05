Deux semaines de travail pour corriger les examens de sixième année

Une fédération syndicale d’enseignants réclame une réduction du nombre d’examens, qui sont si nombreux et complexes à corriger en 6e année que des profs y consacrent jusqu’à 72 heures, soit l’équivalent de deux semaines de travail.

Au cours des dernières semaines, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a mené un sondage interne auprès de ses 34 000 membres concernant l’évaluation des élèves, un an après que le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a annoncé son intention de lancer un vaste chantier de réflexion à ce sujet.

Cinq jours d’examens

Parmi les 415 enseignants qui ont répondu à cette consultation, une majorité (63 %) est en faveur d’une réduction du nombre d’examens. En 6e année, la situation est particulièrement problématique en mathématiques, alors que l’évaluation ministérielle comprend huit épreuves, qui s’échelonnent sur cinq jours de classe.

Les élèves doivent aussi compléter à la fin de leur 6e année un examen d’écriture et un examen en lecture, pour évaluer leurs compétences en français, si bien que les enseignants qui ont répondu à ce questionnaire déclarent consacrer en moyenne près de trois heures de correction par élève, pour dix épreuves dans deux matières.

Puisqu’une classe de 6e année compte en moyenne 25 élèves, le temps de correction équivaut à deux semaines de travail à temps plein, souligne la FAE, alors que les enseignants peuvent se faire remplacer en classe pendant une seule journée afin de faire cette correction.

« Le fossé entre les deux est immense. Les profs ne veulent plus enseigner en 6e année » à cause de la lourdeur des épreuves à corriger, affirme sa vice-présidente, Nathalie Morel.

Les enseignants ne s’opposent toutefois pas aux examens ministériels, qui représentent « une photo des acquis des élèves » à certains moments de leur parcours scolaire, précise Mme Morel. On retrouve présentement des épreuves ministérielles en 4e et 6e années du primaire, de même qu’en 2e, 4e et 5e années du secondaire.

« Travaux entamés »

Au fil des ans, des commissions scolaires ont aussi ajouté des « épreuves locales », tant au primaire qu’au secondaire, « dans la foulée de la gestion axée sur les résultats » des élèves, affirme Mme Morel. La FAE demande au ministre Proulx de corriger le tir en retirant cette marge de manœuvre aux commissions scolaires et déplore qu’un an plus tard, rien n’ait changé concernant l’évaluation des élèves au primaire et au secondaire.

Au cabinet du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, on indique que « des travaux ont été entamés » à ce sujet. L’évaluation « est une préoccupation du ministre et s’inscrit dans les prochains travaux prioritaires », affirme son attachée de presse, Marie Deschamps.