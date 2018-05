Ils rendent hommage à Paul Walker à l’Autodrome St-Eustache

Le 26 mai dernier, l’Autodrome St-Eustache était l’hôte du Paul Walker Memorial Ride.

Cet événement qui en était déjà à cinquième édition rassemblait, une fois de plus, des milliers de passionnés de voitures modifiées.

En plus d’une immense section dans laquelle étaient exposées les voitures des participants, ces derniers étaient invités à s’élancer sur la piste d’accélération au volant de leur bolide.

Volkswagen Jetta (réplique de la voiture de Jesse) Germain Goyer

Près d’une dizaine de convois avaient été organisés. C’est ainsi que des mordus de partout au Québec ont convergé vers la piste de St-Eustache.

Parmi la quantité phénoménale de voitures modifiées stationnées sur le site de l’autodrome, trois d’entre elles ont particulièrement attiré l’attention des amateurs : la Mitsubishi Eclipse vert lime et la Toyota Supra orange comme celles de Brian O’Conner de même quela Volkswagen Jetta blanche de Jesse. Il s’agit de trois répliques de voitures mises en vedette dans le premier film de la saga Fast and Furious.

Dodge Challenger Germain Goyer

Vers 17h, afin de rendre hommage au célèbre acteur, une minute de silence a été observée.

Comme c’était le cas également l’année dernière, Chad Lindberg, connu pour avoir incarné Jesse dans le film The Fast and The Furious, était présent. Ce serait un euphémisme d’affirmer qu’il a été généreux de son temps. Tous ont pu obtenir une autographe ou encore une photo à ses côtés. Goûchy Boy de même que le sosie de Vin Diesel ont aussi participé à ce rassemblement.

Honda Civic Type R Germain Goyer

Paul Walker 101

Mort tragiquement le 30 novembre 2013 lors d’un accident à bord d’une Porsche Carrera GT dans laquelle il était passager, Paul Walker est l’un des principaux acteurs de la série de films Fast & Furious. Peu de gens savent qu’il a également joué dans de nombreux autres films, dont Pleasantville et She’s All That. Après le séisme survenu à Haïti en 2010, Paul Walker a mis sur pied la fondation Reach Out Worldwide dans le but de venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles.

Toyota Supra Germain Goyer

Mitsubishi Mirage Germain Goyer

Acura NSX Germain Goyer

Duo de Honda Civic Germain Goyer

Courses d'accélération Germain Goyer

Toyota 86 Germain Goyer

Honda Accord Germain Goyer

Mazda Miata Germain Goyer

Acura RSX Germain Goyer

Volkswagen Cabrio Germain Goyer

Volkswagne GTI Germain Goyer

Mazda Miata Germain Goyer

Honda Civic Germain Goyer

Hyundai Genesis Germain Goyer

Honda CR-V Germain Goyer

Mazda RX-7 Germain Goyer

Duo de Toyota Supra Germain Goyer

Duo de Subaru Germain Goyer

Trio de Toyota Celica Germain Goyer