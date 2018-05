La fierté partielle

Dans une semaine de pause de travaux parlementaires à l’Assemblée nationale, c’est le plaidoyer pas très vibrant de François Legault pour le Canada qui a marqué l’imaginaire.

Dans une entrevue avec ma collègue Geneviève Lajoie pour discuter de son plan sur l’immigration, le chef caquiste a paru déstabilisé lorsqu’elle lui a demandé tout bonnement ce qui le rendait fier d’être canadien. Plutôt curieux qu’il n’ait pas pensé à se forger un argumentaire de base, alors que Philippe Couillard mettait publiquement en doute son attachement au Canada depuis plusieurs jours. Après quelques zigzags verbaux, M. Legault a pointé le filet social du Canada, dont la renommée est pourtant associée aux politiques du Québec.

Les adversaires se sont régalés de sa valse-hésitation. À sa décharge, il est possible que, comme d’autres souverainistes déçus avant lui, François Legault soit passé à autre chose, sans être un fan fini de l’unifolié, des Rocheuses et de Ann Murray !

La CAQ a profité de son congrès national à Lévis pour annoncer qu’elle tirerait un trait sur la Ligne rose du métro de la mairesse Valérie Plante, alors que le PQ dévoile sa plateforme électorale aujourd’hui.

MARWAH RIZQY, PLQ

Photo d’archives

La jeune économiste a eu un peu de difficulté, dans une entrevue au FM93, à Québec, à expliquer ce qu’elle reprochait exactement au test des valeurs que la CAQ veut mettre en branle. Puis, il est étonnant qu’elle croie pouvoir convaincre le PLQ de s’engager sur la voie de la gratuité scolaire. Toutefois, la candidate libérale de Saint-Laurent n’a pas cherché à se détacher de ses positions du passé, qu’elle a bien assumées. Elle a paru solide, franche, et c’est une bonne prise pour Philippe Couillard.

SVETLANA SOLOMYKINA, CAQ

Photo d’archives

La candidate caquiste de Taschereau a répondu avec beaucoup d’aplomb et de sincérité sur son passé libéral. Pas de faux-fuyant, pas de détour. La femme au CV impressionnant a admis sans hésitation qu’elle avait été brièvement membre du PLQ et qu’elle avait été approchée pour être candidate libérale lors de la partielle de Louis-Hébert. Ses explications étaient claires et concises. Exactement à l’inverse de Vincent Marissal.

GAÉTAN BARRETTE, PLQ

Photo d’archives

Dommage pour le ministre de la Santé, qui a soigneusement évité les faux pas et les coups de gueule depuis plusieurs semaines. Mais son intervention sur Twitter jeudi soir n’était pas élégante, c’est le moins qu’on puisse dire. Pendant que de pauvres personnes âgées devaient être déménagées d’urgence d’une résidence en Beauce, faute de main-d’œuvre, il s’est servi de la situation pour attaquer la CAQ et son plan en immigration. Ce n’était pas le moment...