Les employés d'entretien de la STM se dotent d'un mandat de grève

Les quelque 2400 employés d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) ont voté dimanche matin à 98 % en faveur d’un mandat de grève générale illimitée qu’ils pourront déclencher dans les prochaines semaines si les négociations achoppent dans le renouvellement de leur convention collective.

Deux semaines après le déclenchement d’une grève des heures supplémentaires de six jours qui a nui au service sur de nombreuses lignes d’autobus de la STM, les employés d’entretien de la STM, qui comprennent entre autres les mécaniciens et les électriciens de l’entreprise, envisagent la possibilité de tenir une grève générale illimitée.

Alors que le syndicat représentant les employés d’entretien demande à la table de négociation une diminution du nombre d’heures supplémentaires réclamées par l’employeur, la STM souhaite avoir des horaires de travail plus flexibles pour qu’un plus grand nombre d’employés d’entretien soient à pied d’œuvre quand les autobus sont dans les garages, soit le soir et la fin de semaine.

«Ce qu’on a voté aujourd’hui, c’est un message. On a l’appui de nos membres, on est prêts à partir en grève générale illimitée. On souhaite toujours en arriver à une entente négociée de bonne foi, mais l’employeur devra définitivement mettre de l’eau dans son vin si on veut que ça avance», a déclaré le président du syndicat représentant les employés d’entretien de la STM, Gleason Frenette, par voie de communiqué.